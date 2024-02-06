Giriş Tarihi: 06.02.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
15:43
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan 2 süper transfer! Anlaşma sağlandı...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kötü gidişatına dur demek isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Eksik bölgeler için arayışlarını sürdüren Kartal, yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken, Beşiktaş'ın iki yıldız oyuncuyla ön anlaşma sağladığı belirtildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...