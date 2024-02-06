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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'tan 2 süper transfer! Anlaşma sağlandı...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 15:43

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan 2 süper transfer! Anlaşma sağlandı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kötü gidişatına dur demek isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Eksik bölgeler için arayışlarını sürdüren Kartal, yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken, Beşiktaş'ın iki yıldız oyuncuyla ön anlaşma sağladığı belirtildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan 2 süper transfer! Anlaşma sağlandı...

Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan 2 süper transfer! Anlaşma sağlandı...

Kötü gidişatına dur demek isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’tan 2 süper transfer! Anlaşma sağlandı...

Eksik bölgeler için arayışlarını sürdüren Kartal, yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan 2 süper transfer! Anlaşma sağlandı...

Tüm bu gelişmeler devam ederken, Beşiktaş'ın iki yıldız oyuncuyla ön anlaşma sağladığı belirtildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan 2 süper transfer! Anlaşma sağlandı...

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş transferde gaza bastı...

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