Giriş Tarihi: 18.03.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
15:01
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan flaş Fernando Santos kararı! Yeni sezonda...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta çöküş devam ediyor. Takımın başına büyük umutlarla getirilen deneyimli teknik adam Fernando Santos, üst üste gelen kötü sonuçların ardından eleştirilerin hedefi haline geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Fernando Santos konusunda yeni sezon için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...