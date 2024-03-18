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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'tan flaş Fernando Santos kararı! Yeni sezonda...
Giriş Tarihi: 18.03.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 15:01

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan flaş Fernando Santos kararı! Yeni sezonda...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta çöküş devam ediyor. Takımın başına büyük umutlarla getirilen deneyimli teknik adam Fernando Santos, üst üste gelen kötü sonuçların ardından eleştirilerin hedefi haline geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Fernando Santos konusunda yeni sezon için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Beşiktaş’tan flaş Fernando Santos kararı! Yeni sezonda...

Beşiktaş adeta 'hiçbir teknik direktörün çare olamadığı bir kulüp' haline geldi. 2020 - 2021 sezonunda Sergen Yalçın'la şampiyon olan siyah beyazlılar, sonraki sezonları iyi planlayamadığı için başarıyı yakalayamadı. Bu süre zarfında, yapılan onlarca transfere rağmen beklenen sonuçlar alınamayınca, sürekli teknik direktör değişimi yaşandı ve kulüp teknik direktör öğütmeye başladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan flaş Fernando Santos kararı! Yeni sezonda...

Buna son örnek de dünyaca ünlü teknik adam Fernando Santos'un, büyük şovlarla takımın başına getirilmesine rağmen, 14 maç sonunda kalıp kalmayacağının sorgulanır hale gelmesi oldu. Hatta yönetim içinde kendisini istemeyen yöneticilerin olduğu, bu durumun sezon sonunda değerlendirmeye alınacağı yönündeki haberler de sıklıkla basında yer almaya başladı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’tan flaş Fernando Santos kararı! Yeni sezonda...

BEŞİKTAŞ'TAN FERNANDO SANTOS KARARI

Beşiktaş'ta son 3 maçta alınan 3 mağlubiyet bardağı taşırmış durumda. Tribünler ve camiadan teknik direktör Fernando Santos'a yönelik tepki artarken, Portekizli hoca "İstifa diye bir şey düşünmüyorum. Aklımın ucundan bile geçmiyor" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan flaş Fernando Santos kararı! Yeni sezonda...

Tecrübeli çalıştırıcıya yönetimin güveni ise azaldı. Bazı yöneticiler, Santos'la yolların ayrılmasını arzu ediyor. Gelecek sezon şampiyonluk yarışını Santos ile veremeyecekleri düşüncesinde olan belli başlı isimler desteğini çekmiş durumda.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan flaş Fernando Santos kararı! Yeni sezonda...

YENİ BİR İSİM BU YIL KATKI VEREMEZ

Ancak sezon sonuna kadar yeni bir teknik direktörün de takıma kazandırabileceği bir şey olmadığı düşüncesi hakim. Dolayısıyla sezonu Fernando Santos ile tamamlayıp ardından hoca konusunda karar verilmesi planlanıyor.

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