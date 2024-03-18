Son dakika haberi: Beşiktaş’tan flaş Fernando Santos kararı! Yeni sezonda...

Buna son örnek de dünyaca ünlü teknik adam Fernando Santos'un, büyük şovlarla takımın başına getirilmesine rağmen, 14 maç sonunda kalıp kalmayacağının sorgulanır hale gelmesi oldu. Hatta yönetim içinde kendisini istemeyen yöneticilerin olduğu, bu durumun sezon sonunda değerlendirmeye alınacağı yönündeki haberler de sıklıkla basında yer almaya başladı.