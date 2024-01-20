SON DAKİKA HABERİ: "Bu bilgiyi Icardi vermiş!" Trabzon-G.Saray maçı öncesi olay sözler...

İSKENDER GÜNEN: FAVORİ FENERBAHÇE'Yİ DEVİRMİŞTİ

Her iki takım için de önemi büyük bir maç. Galatasaray'ın zirvedeki durumu; Trabzonspor için ise önce üçüncülük mücadelesi, sonra ise prestij... Çünkü son yıllarda Trabzonspor, koşullar ne olursa olsun böylesi büyük maçlarda kendi tarihine yakışan sonuçlar almakta. Örnek olarak ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe maçını verebiliriz. Herkes maçın favorisi olarak Fenerbahçe'yi görmüştü. Ancak görünenin tersi maçta 3 puanı alan taraf Trabzonspor oldu.