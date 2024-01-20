Giriş Tarihi: 20.01.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
10:52
SON DAKİKA HABERİ: "Bu bilgiyi Icardi vermiş!" Trabzon-G.Saray maçı öncesi olay sözler...
Son dakika haberi: SABAH Spor'un iki usta yazarı İskender Günen ve Levent Tüzemen, Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçını mercek altına aldı. İskender Günen, Trabzonspor'un büyük maçları iyi oynadığına dikkat çekerken, Levent Tüzemen ise Mauro Icardi'nin Galatasaray teknik heyetine verdiği bilgiyi ilk kez açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...