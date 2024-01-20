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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: "Bu bilgiyi Icardi vermiş!" Trabzon-G.Saray maçı öncesi olay sözler...
Giriş Tarihi: 20.01.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 10:52

SON DAKİKA HABERİ: "Bu bilgiyi Icardi vermiş!" Trabzon-G.Saray maçı öncesi olay sözler...

Son dakika haberi: SABAH Spor'un iki usta yazarı İskender Günen ve Levent Tüzemen, Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçını mercek altına aldı. İskender Günen, Trabzonspor'un büyük maçları iyi oynadığına dikkat çekerken, Levent Tüzemen ise Mauro Icardi'nin Galatasaray teknik heyetine verdiği bilgiyi ilk kez açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Bu bilgiyi Icardi vermiş! Trabzon-G.Saray maçı öncesi olay sözler...

Son dakika haberi: SABAH Spor'un iki usta yazarı İskender Günen ve Levent Tüzemen, Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçını mercek altına aldı. İskender Günen, Trabzonspor'un büyük maçları iyi oynadığına dikkat çekerken, Levent Tüzemen ise Mauro Icardi'nin Galatasaray teknik heyetine verdiği bilgiyi ilk kez açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Bu bilgiyi Icardi vermiş! Trabzon-G.Saray maçı öncesi olay sözler...

1- Ligde Trabzonspor ile Galatasaray arasında çok kritik bir maç oynanacak. Özellikle zirve ile arasındaki farkın açılamaması açısından Galatasaray için önemli bir mücadele. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

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SON DAKİKA HABERİ: Bu bilgiyi Icardi vermiş! Trabzon-G.Saray maçı öncesi olay sözler...

İSKENDER GÜNEN: FAVORİ FENERBAHÇE'Yİ DEVİRMİŞTİ
Her iki takım için de önemi büyük bir maç. Galatasaray'ın zirvedeki durumu; Trabzonspor için ise önce üçüncülük mücadelesi, sonra ise prestij... Çünkü son yıllarda Trabzonspor, koşullar ne olursa olsun böylesi büyük maçlarda kendi tarihine yakışan sonuçlar almakta. Örnek olarak ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe maçını verebiliriz. Herkes maçın favorisi olarak Fenerbahçe'yi görmüştü. Ancak görünenin tersi maçta 3 puanı alan taraf Trabzonspor oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Bu bilgiyi Icardi vermiş! Trabzon-G.Saray maçı öncesi olay sözler...

LEVENT TÜZEMEN: 5'TE 5 YAPARSA LİDER BİLE OLABİLİR
Benim yaptığım bir hesap var... Galatasaray, Trabzonspor maçından sonra evinde İstanbulspor, Gaziantep FK, deplasmanda Samsunspor ve yine evinde Başakşehir ile oynayacak. Okan Buruk ve öğrencileri, 5 maçtan 15 puan çıkartırlarsa yani 5'te 5 yaparlarsa liderlik koltuğuna bile oturabilir. Bu nedenle Trabzon'dan kayıp yaşamadan çıkmak çok önemli. Trabzonspor da bu sezon Galatasaray dışında derbi kaybetmedi. Abdullah Avcı'nın da oyuncularını öncelikle rakibi durdurma konusunda motive edeceğini düşünüyorum.

SON DAKİKA HABERİ: Bu bilgiyi Icardi vermiş! Trabzon-G.Saray maçı öncesi olay sözler...

2- İki takımı tartıya çıkarınca kamuoyunda Galatasaray'ın ağır bastığı görüşü hakim. İki ekibi teknik açıdan analiz eder misiniz?

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