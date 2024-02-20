Giriş Tarihi: 20.02.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
12:42
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...
Son dakika haberi: Al Nassr'ın 13 yaş altı takımında oynayan Cristiano Ronaldo'nun oğlu, yaptığı hareketle babasını adeta çılgına çevirdi. Al Nassr'ın 13 yaş altı takımına şampiyonluğu getiren isimlerden olan Ronaldo Jr., şampiyonluğu kutlamak için A takımdaki oyuncularla aynı anda seremoniye çıktı. Ancak seremonide yaşananlar sonrası Ronaldo çok sinirlendi. İşte kameralara yansıyan o görüntüler...