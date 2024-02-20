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Haberler Galeri Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 12:42

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...

Son dakika haberi: Al Nassr'ın 13 yaş altı takımında oynayan Cristiano Ronaldo'nun oğlu, yaptığı hareketle babasını adeta çılgına çevirdi. Al Nassr'ın 13 yaş altı takımına şampiyonluğu getiren isimlerden olan Ronaldo Jr., şampiyonluğu kutlamak için A takımdaki oyuncularla aynı anda seremoniye çıktı. Ancak seremonide yaşananlar sonrası Ronaldo çok sinirlendi. İşte kameralara yansıyan o görüntüler...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...

Al Nassr'ın 13 yaş altı takımında oynayan Cristiano Ronaldo'nun oğlu, yaptığı hareketle babasını adeta çılgına çevirdi.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...

Al Nassr'ın 13 yaş altı takımına şampiyonluğu getiren isimlerden olan Ronaldo Jr., şampiyonluğu kutlamak için A takımdaki oyuncularla aynı anda seremoniye çıktı.

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Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...

Ancak seremonide yaşananlar sonrası Ronaldo çok sinirlendi. İşte kameralara yansıyan o görüntüler...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...

Al Nassr'ın 13 yaş altı takımında oynayan Ronaldo Jr., performansıyla takımına şampiyonluğu getiren isimlerden birisi oldu.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...

Al Nassr'ın Al-Fateh ile oynayağı maç öncesinde U13 takımındaki futbolcular, şampiyonluğu kutlamak için A takımdaki oyuncularla aynı anda seremoniye çıktı.

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