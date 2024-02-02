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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Süper Lig listeyi yıktı geçti: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Giriş Tarihi: 02.02.2024 18:17 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 18:20

Son dakika haberi: Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Süper Lig listeyi yıktı geçti: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Son dakika haberi: Futbolseveler tarafından yakından takip edilen dergi FourFourTwo, dünya futbol tarihinin en iyi takımlarını açıkladı. 32 takımın yer aldığı geniş listede Süper Lig devleri de bulunuyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği 32 takımın tamamını ve o listede yer alan Süper Lig devlerini haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Süper Lig listeyi yıktı geçti: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

FourFourTwo dergisinin derlediği listeye göre, dünya tarihinin en iyi 32 takımı belli oldu.

İşte o liste...

Son dakika haberi: Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Süper Lig listeyi yıktı geçti: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

1. Real Madrid

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Son dakika haberi: Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Süper Lig listeyi yıktı geçti: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

2. Barcelona

Son dakika haberi: Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Süper Lig listeyi yıktı geçti: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

3. Manchester United

Son dakika haberi: Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Süper Lig listeyi yıktı geçti: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

4. Bayern Münih

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