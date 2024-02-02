Giriş Tarihi: 02.02.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
18:20
Son dakika haberi: Dünya futbol tarihinin en büyük takımları belli oldu! Süper Lig listeyi yıktı geçti: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Son dakika haberi: Futbolseveler tarafından yakından takip edilen dergi FourFourTwo, dünya futbol tarihinin en iyi takımlarını açıkladı. 32 takımın yer aldığı geniş listede Süper Lig devleri de bulunuyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği 32 takımın tamamını ve o listede yer alan Süper Lig devlerini haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...