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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Dünyanın en değerli oyuncuları belli oldu! Ronaldo ve Messi ayağa düştü...
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:59

SON DAKİKA HABERİ: Dünyanın en değerli oyuncuları belli oldu! Ronaldo ve Messi ayağa düştü...

SON DAKİKA HABERİ: Dünya futbolunda son dönemlerde birçok genç yıldız sahneye çıkıyor. Transfermarkt, yaptığı son güncellemeyle birlikte dünyanın en değerli oyuncularını belirledi. 150 milyon Euro'ları aşan piyasa değerlerini gören yıldız isimler listenin başında yer alırken, Cristiano Ronaldo'nun ve Lionel Messi'nin değeri herkesi şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA HABERİ: Dünyanın en değerli oyuncuları belli oldu! Ronaldo ve Messi ayağa düştü...

Dünya futbolunda en değerli oyuncular belli oldu. Transfermarkt, yaptığı son güncellemeyle birlikte dünyanın en değerli oyuncularını belirledi.

SON DAKİKA HABERİ: Dünyanın en değerli oyuncuları belli oldu! Ronaldo ve Messi ayağa düştü...

150 milyon Euro'ları aşan piyasa değerlerini gören yıldız isimler listenin başında yer alırken, dünya futbol tarihinde rekorları alt üst eden Ronaldo ve Messi'nin piyasa değerleri herkesi şaşkına çevirdi. (Liste, minimum 90 milyon Euro baz alınarak yapılmıştır)

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SON DAKİKA HABERİ: Dünyanın en değerli oyuncuları belli oldu! Ronaldo ve Messi ayağa düştü...

İŞTE PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK OYUNCULAR

GAVİ: 90 MİLYON EURO

SON DAKİKA HABERİ: Dünyanın en değerli oyuncuları belli oldu! Ronaldo ve Messi ayağa düştü...

MARTIN ODEGAARD: 90 MİLYON EURO

SON DAKİKA HABERİ: Dünyanın en değerli oyuncuları belli oldu! Ronaldo ve Messi ayağa düştü...

MOISES CAICDEO: 90 MİLYON EURO

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