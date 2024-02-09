Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
10:59
SON DAKİKA HABERİ: Dünyanın en değerli oyuncuları belli oldu! Ronaldo ve Messi ayağa düştü...
SON DAKİKA HABERİ: Dünya futbolunda son dönemlerde birçok genç yıldız sahneye çıkıyor. Transfermarkt, yaptığı son güncellemeyle birlikte dünyanın en değerli oyuncularını belirledi. 150 milyon Euro'ları aşan piyasa değerlerini gören yıldız isimler listenin başında yer alırken, Cristiano Ronaldo'nun ve Lionel Messi'nin değeri herkesi şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları...