Son dakika haberi: Dünyaya rezil olduk! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için şok manşetler...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Fakat karşılaşmaya maçta yaşanan olaylar damga vurdu. Bordo mavili taraftarların sahaya inmesi ve sahanın karışması birçok etkeni meydana getirirken, bu yaşananlar dünya basınında büyük yer buldu. İşte dünya basınının Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için attığı çarpıcı manşetler...