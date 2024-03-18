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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünyaya rezil olduk! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için şok manşetler...
Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 09:18

Son dakika haberi: Dünyaya rezil olduk! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için şok manşetler...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Fakat karşılaşmaya maçta yaşanan olaylar damga vurdu. Bordo mavili taraftarların sahaya inmesi ve sahanın karışması birçok etkeni meydana getirirken, bu yaşananlar dünya basınında büyük yer buldu. İşte dünya basınının Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için attığı çarpıcı manşetler...

Son dakika haberi: Dünyaya rezil olduk! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için şok manşetler...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Fakat karşılaşmaya maçta yaşanan olaylar damga vurdu. Bordo mavili taraftarların sahaya inmesi ve sahanın karışması birçok etkeni meydana getirirken, bu yaşananlar dünya basınında büyük yer buldu. İşte dünya basınının Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için attığı çarpıcı manşetler...

Son dakika haberi: Dünyaya rezil olduk! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için şok manşetler...

İNGİLİZ BASINI

BBC Sport: Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

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Son dakika haberi: Dünyaya rezil olduk! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için şok manşetler...

The Sun: Chelsea'nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftara Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi.

Son dakika haberi: Dünyaya rezil olduk! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için şok manşetler...

Başka bir tanıdık isim (Bright Osayi-Samuel), yöneticiler bile taraftarlarla çatışırken, bir saha işgalcisini yere serdi.

Son dakika haberi: Dünyaya rezil olduk! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için şok manşetler...

Mirror: Eski QPR yıldızı (Bright Osayi-Samuel), sahaya şiddetli müdahalede bulunan Fenerbahçe oyuncuları siper almak için koşarken taraftara yumruk attı.

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