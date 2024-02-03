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Haberler Galeri Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan flaş sözler! Fenerbahçe'nin golü öncesinde ofsayt var mı? Edin Dzeko...
Giriş Tarihi: 03.02.2024 22:22 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 22:22

Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan flaş sözler! Fenerbahçe'nin golü öncesinde ofsayt var mı? Edin Dzeko...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliği Galatasaray'dan geri aldı. Sarı-lacivertli takımın Cengiz Ünder ile bulduğu ilk gol öncesi ofsayt olup olmadığı çok tartışılmıştı. A Spor ekranlarında mücadeleyi yorumlayan usta isim Erman Toroğlu, o pozisyon hakkında son noktayı koydu. İşte son dakika Antalyaspor-Fenerbahçe maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Fenerbahçe’nin golü öncesinde ofsayt var mı? Edin Dzeko...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliği Galatasaray'dan geri aldı. Sarı-lacivertli takımın Cengiz Ünder ile bulduğu ilk gol öncesi ofsayt olup olmadığı çok tartışılmıştı. A Spor ekranlarında mücadeleyi yorumlayan usta isim Erman Toroğlu, o pozisyon hakkında son noktayı koydu. İşte son dakika Antalyaspor-Fenerbahçe maçı haberinin tüm detayları...
Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Fenerbahçe’nin golü öncesinde ofsayt var mı? Edin Dzeko...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Fenerbahçe’nin golü öncesinde ofsayt var mı? Edin Dzeko...

Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Kanarya, bu akşamki müsabakada da hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 11 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Fenerbahçe’nin golü öncesinde ofsayt var mı? Edin Dzeko...

Fenerbahçe bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Antalyaspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı ve 34 puan topladı.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan flaş sözler! Fenerbahçe’nin golü öncesinde ofsayt var mı? Edin Dzeko...

Deplasmanda en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, konuk olduğu karşılaşmalarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı.

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