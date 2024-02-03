Giriş Tarihi: 03.02.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
22:22
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan flaş sözler! Fenerbahçe'nin golü öncesinde ofsayt var mı? Edin Dzeko...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliği Galatasaray'dan geri aldı. Sarı-lacivertli takımın Cengiz Ünder ile bulduğu ilk gol öncesi ofsayt olup olmadığı çok tartışılmıştı. A Spor ekranlarında mücadeleyi yorumlayan usta isim Erman Toroğlu, o pozisyon hakkında son noktayı koydu. İşte son dakika Antalyaspor-Fenerbahçe maçı haberinin tüm detayları...