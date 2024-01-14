Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’ye attığı gol çok tartışılmıştı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Zorlu maçta sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren İrfan Can Kahveci'nin attığı golde ofsayt olup olmadığı çok tartışılmıştı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, o pozisyon için son noktayı koydu. İşte son dakika Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı haberinin tüm detayları...