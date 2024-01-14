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Haberler Galeri Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ye attığı gol çok tartışılmıştı...
Giriş Tarihi: 14.01.2024 22:11 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 22:15

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ye attığı gol çok tartışılmıştı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Zorlu maçta sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren İrfan Can Kahveci'nin attığı golde ofsayt olup olmadığı çok tartışılmıştı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, o pozisyon için son noktayı koydu. İşte son dakika Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’ye attığı gol çok tartışılmıştı...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Zorlu maçta sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren İrfan Can Kahveci'nin attığı golde ofsayt olup olmadığı çok tartışılmıştı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, o pozisyon için son noktayı koydu. İşte son dakika Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı haberinin tüm detayları...
Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’ye attığı gol çok tartışılmıştı...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.

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Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’ye attığı gol çok tartışılmıştı...

BONUCCİ İLK KEZ FORMA GİYDİ

Ara transfer döneminde sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalayan İtalyan stoper Leonardo Bonucci, bu maçın kadrosuna dahil edildi.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’ye attığı gol çok tartışılmıştı...

Bonucci, karşılaşmada sakatlık yaşayan Serdar Aziz'in yerine 38. dakikada oyuna girerek ilk kez sarı-lacivertli formayla mücadele etti.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’ye attığı gol çok tartışılmıştı...

İRFAN CAN KAHVECİ, 11. GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor.

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