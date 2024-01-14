Giriş Tarihi: 14.01.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
22:15
Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ye attığı gol çok tartışılmıştı...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Zorlu maçta sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren İrfan Can Kahveci'nin attığı golde ofsayt olup olmadığı çok tartışılmıştı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, o pozisyon için son noktayı koydu. İşte son dakika Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı haberinin tüm detayları...