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Haberler Galeri Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldız için olay sözler! "İsmail Kartal'ın herhalde manevi oğlu"
Giriş Tarihi: 18.02.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 09:22

Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldız için olay sözler! "İsmail Kartal'ın herhalde manevi oğlu"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı ve zirve yarışına tutundu. Kötü bir zeminde oynanan maçın ardından SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç karşılaşma hakkında çarpıcı yorumlar yaptı. Erman Toroğlu, Fenerbahçeli o yıldız için flaş sözler söyledi.

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Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan Fenerbahçeli yıldız için olay sözler! İsmail Kartal’ın herhalde manevi oğlu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26'ıncı haftasında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan Fenerbahçeli yıldız için olay sözler! İsmail Kartal’ın herhalde manevi oğlu

SERDAR DURSUN GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun, sarı-lacivertli formayla ikinci döneminde çıktığı ilk maçta golle buluştu.

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Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan Fenerbahçeli yıldız için olay sözler! İsmail Kartal’ın herhalde manevi oğlu

Yağan yağmur sebebiyle kötü bir zeminde oynanan maçın ardından SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç karşılaşma hakkında çarpıcı yorumlar yaptı. Erman Toroğlu, Fenerbahçeli o yıldız için flaş sözler söyledi.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan Fenerbahçeli yıldız için olay sözler! İsmail Kartal’ın herhalde manevi oğlu

GÜRCAN BİLGİÇ: "SADECE RAKİBİ DEĞİL, HER ŞEYİ YENDİLER"

İkinci yarı başlarken İrfan Can, Mert Hakan ve Serdar Dursun değişiklik için kenara geldiler. Teslim olunan ilk 45'in ardından İsmail Kartal sadece oyuncu değiştirmiyordu; sahaya yürek de attı. Maçın aklı da değişti böylece, fikri de… İrfan Can yönetimi ele aldı, Mert Hakan ise mücadeleyi aşıladı etrafına. Takımın çehresi değişti.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’dan Fenerbahçeli yıldız için olay sözler! İsmail Kartal’ın herhalde manevi oğlu

Golün ilk dakikalarda gelmesiyle birlikte Rizespor'un da direnci örselendi. Sonrasında kaos vardı. Rize'de hiç durmayan yağış, zemini "pas yapamaz" hale getirdi, ağırlaştırdı. Yani; daha yetenekli değil, daha güçlü olan son sözü söyleyecekti. İşin başka tarafı, stratejilerin boşa çıkmasıydı. Kenarlarda biriken sular nedeniyle, Fenerbahçe'nin "bek bindirmeleri" devre dışı kaldı. Bunun üstüne saha yüzde 30 küçüldü.

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