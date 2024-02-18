Giriş Tarihi: 18.02.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
09:22
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldız için olay sözler! "İsmail Kartal'ın herhalde manevi oğlu"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı ve zirve yarışına tutundu. Kötü bir zeminde oynanan maçın ardından SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç karşılaşma hakkında çarpıcı yorumlar yaptı. Erman Toroğlu, Fenerbahçeli o yıldız için flaş sözler söyledi.