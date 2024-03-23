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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Terim aldığı teklifi açıkladı! Türkiye'ye geri mi dönüyor...
Giriş Tarihi: 23.03.2024 20:39 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 20:39

Son dakika haberi: Fatih Terim aldığı teklifi açıkladı! Türkiye'ye geri mi dönüyor...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yaşayan efsaneleri arasında yer alan ve şu anda Yunan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Yunan ekibi ile 18 maça çıkan Fatih Terim'in aldığı teklifi açıkladığı duyurulurken, sezon sonu Türkiye'de yeni bir göreve geleceği iddia edildi. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fatih Terim aldığı teklifi açıkladı! Türkiye’ye geri mi dönüyor...

Galatasaray'ın yaşayan efsaneleri arasında yer alan ve şu anda Yunan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fatih Terim aldığı teklifi açıkladı! Türkiye’ye geri mi dönüyor...

Yunan ekibi ile 18 maça çıkan Fatih Terim'in aldığı teklifi açıkladığı duyurulurken, sezon sonu Türkiye'de yeni bir göreve geleceği iddia edildi. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Fatih Terim aldığı teklifi açıkladı! Türkiye’ye geri mi dönüyor...

Galatasaray'ın yaşayan efsaneleri arasında yer alan ve kazandırdığı Avrupa kupasıyla sarı kırmızılı takımın gönlünde taht kuran Fatih Terim, bu sezon Yunan ekiplerinden Panathinaikos ile sözleşme imzalamıştı.

Son dakika haberi: Fatih Terim aldığı teklifi açıkladı! Türkiye’ye geri mi dönüyor...

TÜRKİYE'YE Mİ DÖNÜYOR?

Yeni takımı ile 18 maça çıkan 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fatih Terim'in yeni sezonda Türkiye'ye döneceği iddia edildi.

Son dakika haberi: Fatih Terim aldığı teklifi açıkladı! Türkiye’ye geri mi dönüyor...

"TFF BAŞKANLIĞI İÇİN TEKLİF ALDI"

Pao Pantou'nun haberine göre Fatih Terim, Panathiniakos'taki sözleşmesi bittikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapması için teklif aldığını söyledi.

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