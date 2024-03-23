Giriş Tarihi: 23.03.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
20:39
Son dakika haberi: Fatih Terim aldığı teklifi açıkladı! Türkiye'ye geri mi dönüyor...
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yaşayan efsaneleri arasında yer alan ve şu anda Yunan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Yunan ekibi ile 18 maça çıkan Fatih Terim'in aldığı teklifi açıkladığı duyurulurken, sezon sonu Türkiye'de yeni bir göreve geleceği iddia edildi. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...