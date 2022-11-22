Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Terim GQ'ye konuştu! Galatasaray'a geri dönüş, başkanlık, Dünya Kupası, Messi....
Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 14:06

Son dakika haberi: Fatih Terim GQ'ye konuştu! Galatasaray'a geri dönüş, başkanlık, Dünya Kupası, Messi....

Son dakika haberi: Dünya Kupası'nı takip etmek üzere Katar'da bulunan Fatih Terim, GQ dergisine açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası ile iligli çarpıcı sözlerini sarf eden Terim, Messi, Galatasaray'a geri dönüş ve başkanlık ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

Son dakika haberi: Fatih Terim GQ’ye konuştu! Galatasaray’a geri dönüş, başkanlık, Dünya Kupası, Messi....

Dünya Kupası'nı takip etmek üzere Katar'da bulunan Fatih Terim, GQ dergisine açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in çok özel röportajı...


Son dakika haberi: Fatih Terim GQ’ye konuştu! Galatasaray’a geri dönüş, başkanlık, Dünya Kupası, Messi....

Bundan 10 yıl önce, GQ dergisi Türkiye'ye geldiğinde düzenlediği ilk Men Of The Year Ödül Töreni'nde "Yılın Spor Adamı" ödülünü almıştınız. Bugün dergide 10. Yılımızı kutluyoruz; sizinle ödülün ve derginin yıl dönümünde bir röportaj yapıyoruz. Biz takip ettik ama Fatih Terim'in bu 10 yılı nasıl geçti?

Böyle söylenince çok uzun bir dönem gibi geliyor aslında insana 10 yıl. Sayısal bakınca, 2012. Neler oldu diye düşününce o yıldan bu yana, benim hem kişisel hem de teknik direktörlük hayatım için önemli bir kilometretaşı olduğunu görüyorum. Neden? Ben 2011-2012 sezonunda Galatasaray'a yeniden döndükten sonra, kulübümle birlikte ilk iki senede iki şampiyonluk yaşadım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir serüvenimiz oldu, çeyrek final oynadık. Bazen düşünürüm, belki VAR olsa, o sezon yarı finale de çıkabilirdik. Kim bilir! Fenomen bir takım vardı o iki sezonda.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fatih Terim GQ’ye konuştu! Galatasaray’a geri dönüş, başkanlık, Dünya Kupası, Messi....

"G.SARAY İLE 4 KUPA DAHA"

Sonra yeniden Milli Takım ve 2017'den sonra Galatasaray ile dört kupa daha... Kariyerim boyunca kupalar, madalyalar, başarılar kazanmaktan tabii ki çok mutlu oldum. Ancak sportif anlamda bu dönemde edindiğim en değerli şey, yeni jenerasyonlarla kucaklaşma fırsatını bulmam oldu. 90'lı yıllarda ve 2000'lerin başında Milli Takım ve Galatasaray, hatta biraz daha ileri gidelim, Euro 2008 serüvenlerini izleyemeyen nesildeki futbolseverlerle, yeni Galatasaraylı'larla tanışmak, onların hayatına dahil olabilmek en büyük kazanımlarımdan oldu.

Son dakika haberi: Fatih Terim GQ’ye konuştu! Galatasaray’a geri dönüş, başkanlık, Dünya Kupası, Messi....

"10 YIL DÜŞÜNÜNCE ÇOK UZUN"

Bu, işin saha içi kısmı elbette. Son 10 yıla bakınca, artık ben de üç torun sahibi bir insanım. Canlarımın canları beni hayata sıkı sıkıya bağlıyor, motive ediyor. Mutluluklar kadar, tabii hüzünler de oldu. Rol modelim, benim bu hayattaki en büyük yoldaşım olan babam da bana bıraktığı onca hayat dersi, prensibi ve hatırasıyla ayrıldı aramızdan. Evet, 10 yıl bir anda söylenince kolay ama bu satırları okuyan herkes kendi hayatını düşünürse, aslında ne uzun...

Son dakika haberi: Fatih Terim GQ’ye konuştu! Galatasaray’a geri dönüş, başkanlık, Dünya Kupası, Messi....

"KENDİMİ YORGUN HİSSEDİYORDUM"

Ülke tarihinin en önemli futbol başarılarından UEFA Kupası Şampiyonluğu sürecini anlatırken neredeyse hiç durmadan düşünen, çalışan, ara vermeyen bir teknik adam profili var. Asla dinlenmeyen... 17 Mayıs akşamı için "Maç bitince bir oh çektim ve göğe baktım" diyorsunuz...

Ben ailemle, işimle, sevdiklerimle dinleniyorum. Bana futbolu bıraktığım 1985 yılında, "çok yoruldun" dediklerinde, kendimi gerçekten yorgun hissediyordum ama o an önünüzde geride bıraktığınızdan çok daha uzun bir yol olduğunu kavrayamıyorsunuz. Futbol kariyerimi noktaladıktan bir yıl sonra, teknik direktörlük kariyerim başladı. Ve daha sonra hiç durmadım. Yoruldum mu? Aslında hayır. Çünkü beni bu hayata bağlayan en önemli unsurlardan biri futbol. Ben 50 yılı aşan futbol yaşantımda, futbol harici tek bir günümü dahi ailemden farklı bir yerde geçirmedim. O yüzden ara vermek, yorulmak da hiç olmadı benim bünyemde. Ailemden güç aldıkça futbola odaklandım. Bu çok sorulan bir soru aslında, ne hissettim o an? Tam o anı bilemiyorsunuz, üzerinizden bir ağırlık kalkıyor, sıra dışı bir rahatlama; ruhunuz hafifliyor, onu fark ediyorsunuz. Ama tam olarak açıklamak da çok mümkün değil. O gün ailemle konuştuğumda da söylemiştim, ilk kez baba olduğum an gibi, ben de daha önce Avrupa Şampiyonu olmamıştım ki, açıklayabileyim. Bildiğim bir şey vardı, yıllar geçtikçe o anın, maçın değeri daha da anlaşılacaktı. İşte, bakın, bugün hala onu konuşuyoruz.

SON DAKİKA