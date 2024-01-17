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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Terim'den 1 transfer daha! Süper Lig'in yıldızı...
Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 09:29

Son dakika haberi: Fatih Terim'den 1 transfer daha! Süper Lig'in yıldızı...

Son dakika haberi: Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, kadrosuna Süper Lig'den takviyeler yapmaya devam ediyor... Son olarak Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i transfer eden Terim, bu kez de Süper Lig'den başka bir oyuncuya göz dikti. Tecrübeli teknik adam, oyuncu ile birebir konuşurken, iki kulübün görüşmeleri sonrası o ismin Yunanistan'ın yolunu tutacağı öğrenildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fatih Terim’den 1 transfer daha! Süper Lig’in yıldızı...

Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, kadrosuna Süper Lig'den takviyeler yapmaya devam ediyor...

Son dakika haberi: Fatih Terim’den 1 transfer daha! Süper Lig’in yıldızı...

Son olarak Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i transfer eden Terim, bu kez de Süper Lig'den başka bir oyuncuya göz dikti.

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Son dakika haberi: Fatih Terim’den 1 transfer daha! Süper Lig’in yıldızı...

Tecrübeli teknik adam, oyuncu ile birebir konuşurken, iki kulübün görüşmeleri sonrası o ismin Yunanistan'ın yolunu tutacağı öğrenildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fatih Terim’den 1 transfer daha! Süper Lig’in yıldızı...

Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, kadrosunu Türklerle güçlendirmeye devam ediyor.

Son dakika haberi: Fatih Terim’den 1 transfer daha! Süper Lig’in yıldızı...

Yunan ekibindeki 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden 70 yaşındaki hoca, Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın'ı, kiralık olarak transfer ettirmişti.

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