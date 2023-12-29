Giriş Tarihi: 29.12.2023 15:44
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
15:44
Son dakika haberi: Fatih Terim'in transfer listesini duyurdular! Flaş Galatasaray iddiası...
Son dakika haberi: Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktörlüğe geri dönen efsane hoca Fatih Terim, Yunan devinin 14 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek için çalışmalarına başladı. Terim, kadroya da takviyeler yapmak isterken, transfer arayışlarını da sürdürüyor. Yunan basını, Terim'in transfer listesini duyururken, flaş bir Galatasaray iddiasında da bulundu. İşte tüm detaylar...