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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Terim'in transfer listesini duyurdular! Flaş Galatasaray iddiası...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 15:44

Son dakika haberi: Fatih Terim'in transfer listesini duyurdular! Flaş Galatasaray iddiası...

Son dakika haberi: Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktörlüğe geri dönen efsane hoca Fatih Terim, Yunan devinin 14 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek için çalışmalarına başladı. Terim, kadroya da takviyeler yapmak isterken, transfer arayışlarını da sürdürüyor. Yunan basını, Terim'in transfer listesini duyururken, flaş bir Galatasaray iddiasında da bulundu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fatih Terim’in transfer listesini duyurdular! Flaş Galatasaray iddiası...

Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktörlüğe geri dönen efsane hoca Fatih Terim, Yunan devinin 14 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek için çalışmalarına başladı.

Son dakika haberi: Fatih Terim’in transfer listesini duyurdular! Flaş Galatasaray iddiası...

Terim, kadroya da takviyeler yapmak isterken, transfer arayışlarını da sürdürüyor.

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Son dakika haberi: Fatih Terim’in transfer listesini duyurdular! Flaş Galatasaray iddiası...

Yunan basını, Terim'in transfer listesini duyururken, flaş bir Galatasaray iddiasında da bulundu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fatih Terim’in transfer listesini duyurdular! Flaş Galatasaray iddiası...

Fatih Terim yaklaşık 2 yıl sonra yeşil sahalara Panathinaikos ile geri döndü. Tecrübeli teknik adam Yunan deviyle 1.5 yıllık anlaşma sağladı ve takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Son dakika haberi: Fatih Terim’in transfer listesini duyurdular! Flaş Galatasaray iddiası...

Yunan basını Fatih Terim'in transfer listesini okuyucularına duyururken dikkat çeken Galatasaray iddiasında bulundu.

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