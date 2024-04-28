Son dakika haberi: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Kırmızı kart kararı doğru mu?

FATİH DOĞAN: DOSTLUK TERAZİSİNDEKİ GRAMAJ

İhtiyacın olduğunda yanında olmayan arkadaşın "dostluk terazisinde" gramajı neyse ihtiyaç halinde sahada oyunuyla arkadaşlarının yanında olamayan, ya da yalnız bırakan futbolcunun da durumu farklı değildir. Al-Musrati'nin geldiği günden beri sergilediği elle tutulur bir oyunu yok. Haftalardır, bir katkı bekledim ama nafile… Yetmezmiş gibi derbide öyle ucuz, Fred'e gereksiz bir müdahaleyle kırmızıyı görüp takımını yalnız bıraktı.

Al Musrati 14 milyon Euro maliyetinin altında eziliyor, böyle devem ederse tek ezilen olmayacak! G.Saray maçında kendi kalesini vurdu, dün de gereksiz bir kırmızı kartla takımını yaktı.