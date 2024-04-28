Giriş Tarihi: 28.04.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
09:32
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan flaş sözler! Kırmızı kart kararı doğru mu?
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Fatih Doğan, zorlu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, Ahmet Çakar, kırmızı kart pozisyonuyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o yazılar...