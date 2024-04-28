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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan flaş sözler! Kırmızı kart kararı doğru mu?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 09:32

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan flaş sözler! Kırmızı kart kararı doğru mu?

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Fatih Doğan, zorlu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, Ahmet Çakar, kırmızı kart pozisyonuyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o yazılar...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Kırmızı kart kararı doğru mu?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Fatih Doğan, zorlu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, Ahmet Çakar, kırmızı kart pozisyonuyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o yazılar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Kırmızı kart kararı doğru mu?

FATİH DOĞAN: DOSTLUK TERAZİSİNDEKİ GRAMAJ

İhtiyacın olduğunda yanında olmayan arkadaşın "dostluk terazisinde" gramajı neyse ihtiyaç halinde sahada oyunuyla arkadaşlarının yanında olamayan, ya da yalnız bırakan futbolcunun da durumu farklı değildir. Al-Musrati'nin geldiği günden beri sergilediği elle tutulur bir oyunu yok. Haftalardır, bir katkı bekledim ama nafile… Yetmezmiş gibi derbide öyle ucuz, Fred'e gereksiz bir müdahaleyle kırmızıyı görüp takımını yalnız bıraktı.
Al Musrati 14 milyon Euro maliyetinin altında eziliyor, böyle devem ederse tek ezilen olmayacak! G.Saray maçında kendi kalesini vurdu, dün de gereksiz bir kırmızı kartla takımını yaktı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Kırmızı kart kararı doğru mu?

Derbiye yakışır aman aman bir futbol yoktu. Fenerbahçe, Oliympiakos ve Sivas maçlarının ardından göründüğünden fazla sarsılmış. 2. bölgeden 3. bölgeye geçişler sorunlu ve vasat. Musrati takımını eksik bırakmasa, yokluktan sağ beke kaydırılan kaptan Necip golde ofsaytı bozmasa F.Bahçe'nin baskılı olamayan oyunuyla gol atması kolay görünmüyordu. İlk yarıda F.Bahçe 3 tane korner, 3 tane frikik kullandı 1 tane gol tehlikesi bulamadı. Buna karşın Beşiktaş ilk korneri de üst üste 2 defa gole çok yaklaştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Kırmızı kart kararı doğru mu?

Muçi'nin ilk yarıda sol çaprazda kaçırdığı gol Mert'in çıkardığı pozisyonlarda gözümüzden kaçmadı. Ancak İrfan Can'ın attığı klas gol takım oyununun değil bireysel yeteneğinin sonucuydu. 10 kişi kalan Beşiktaş 11 kişilik Fenerbahçe'den daha çok mücadele ettiğini ve yer yer daha iyi oyun oynadığını söyleyebiliriz. Cenk'in, Semih'in yerine girip sonlara doğru attığı muhteşem golden bağımsız söylüyorum Semih kanatta oynatıldığında önde oynadığı kadar verimli olamıyor. Siyah-beyazlılar derbiyi kaybetseler de, ligde 5. sıraya düşseler de 10 kişiyle yürekten mücadeleleriyle dikkat çektiler.

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Kırmızı kart kararı doğru mu?

GÜRCAN BİLGİÇ: ASLINDA 10'A 10 OYNADILAR

İlk saniye ile birlikte "kâbus" gibi çöktü Beşiktaş'ın üstüne Fenerbahçe… Sağdan-soldan geldiler. 25'te Beşiktaş'ın 10 kişi kalması, ardından Fred-Tadic, Batshuayi üçgeni ile gelen golle birlikte maçın imzası atıldı. Devre bittiğinde 70'e 30 top Fenerbahçe'deydi. İkinci yarının ilk 15'inde de tempo sürdü. Sonrasında Serdar Topraktepe'nin hamleleri geldi. Rakibinden eksik Beşiktaş, önde basarak dengeyi kurdu, golünü buldu. Son saniyelere kadar da beraberlik korkusunun peşinden ayrılmadı.

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