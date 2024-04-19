Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
11:06
SON DAKİKA HABERİ: UEFA'dan hangi takım, ne kadar para kazandı? Fenerbahçe dev geliri kaçırdı!
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılar sonucunda elenip yarı finalin kapısından döndü. Sarı-Lacivertliler, sportif başarının yanı sıra önemli bir gelirden de oldu. Bu arada bu sezon Avrupa'da bizi temsil eden takımlarımızın UEFA'dan kaç para kazandığı da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...