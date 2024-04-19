Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: UEFA'dan hangi takım, ne kadar para kazandı? Fenerbahçe dev geliri kaçırdı!
Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 11:06

SON DAKİKA HABERİ: UEFA'dan hangi takım, ne kadar para kazandı? Fenerbahçe dev geliri kaçırdı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılar sonucunda elenip yarı finalin kapısından döndü. Sarı-Lacivertliler, sportif başarının yanı sıra önemli bir gelirden de oldu. Bu arada bu sezon Avrupa'da bizi temsil eden takımlarımızın UEFA'dan kaç para kazandığı da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: UEFA’dan hangi takım, ne kadar para kazandı? Fenerbahçe dev geliri kaçırdı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılar sonucunda elenip yarı finalin kapısından döndü. Sarı-Lacivertliler, sportif başarının yanı sıra önemli bir gelirden de oldu. Bu arada bu sezon Avrupa'da bizi temsil eden takımlarımızın UEFA'dan kaç para kazandığı da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: UEFA’dan hangi takım, ne kadar para kazandı? Fenerbahçe dev geliri kaçırdı!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalin kapısından dönünce Avrupa arenasından kasasına girecek önemli bir paradan da oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ: UEFA’dan hangi takım, ne kadar para kazandı? Fenerbahçe dev geliri kaçırdı!

Sarı-Lacivertli takım Olympiakos ile oynadığı çeyrek final karşılaşmaları öncesinde 3. ön eleme turuna yükseldiği için 1.65 milyon Euro kazanmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: UEFA’dan hangi takım, ne kadar para kazandı? Fenerbahçe dev geliri kaçırdı!

Kanarya gruplara kaldığı için ayak bastı parası olan 2.94 milyon Euro'nun yanı sıra ülke katsayısından 979 bin Euro aldı.

SON DAKİKA HABERİ: UEFA’dan hangi takım, ne kadar para kazandı? Fenerbahçe dev geliri kaçırdı!

KANARYA TOPLAMDA 9.8 MİLYON EURO KAZANDI

Grupta elde ettiği puanlardan da 2 milyon Euro alan Kanarya, ayrıca grubu lider bitirdiği ve son 16 turuna yükseldiği için de toplam 1.2 milyon Euro kazandı.

SON DAKİKA