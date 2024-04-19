Giriş Tarihi: 19.04.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
07:15
Son dakika haberi: Fenerbahçe elendi, taraftar çıldırdı! İsmail Kartal'a şok tepki...
Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, 3-2'lik maçın rövanşını 1-0 kazandı fakat penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, yapılan değişikliklerden dolayı İsmail Kartal'a büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...