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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe elendi, taraftar çıldırdı! İsmail Kartal'a şok tepki...
Giriş Tarihi: 19.04.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 07:15

Son dakika haberi: Fenerbahçe elendi, taraftar çıldırdı! İsmail Kartal'a şok tepki...

Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, 3-2'lik maçın rövanşını 1-0 kazandı fakat penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, yapılan değişikliklerden dolayı İsmail Kartal'a büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe elendi, taraftar çıldırdı! İsmail Kartal’a şok tepki...

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe elendi, taraftar çıldırdı! İsmail Kartal’a şok tepki...

Sarı lacivertliler, 3-2'lik maçın rövanşını 1-0 kazandı fakat penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe elendi, taraftar çıldırdı! İsmail Kartal’a şok tepki...

Karşılaşma sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, yapılan değişikliklerden dolayı İsmail Kartal'a büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe elendi, taraftar çıldırdı! İsmail Kartal’a şok tepki...

MAÇTAN NOTLAR

İDEAL 11, 180 GÜN SONRA BİR ARADA

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer süreci tamamlandıktan sonra oluşturduğu ideal 11, 180 gün sonra sahada yer aldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe elendi, taraftar çıldırdı! İsmail Kartal’a şok tepki...

Sarı-lacivertlilerin 7 yeni transferle oluşturduğu ideal 11'i, bu sezon sakatlıklar sebebiyle yalnızca 3 maçta bir arada oynamıştı.

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