Giriş Tarihi: 14.03.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
12:12
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor! Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları tekrar güncellendi
Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup atmıştı. Çeyrek final kapılarını aralayan sarı-lacivertliler, bu akşamki rövanşta rakibini konuk edecek. Avrupa'nın 3 numaralı kupasında merak edilen şampiyonluk ihtimalleri tekrardan güncellendi ve sarı-lacivertli takımın şampiyonluk ihtimali tavan yapmaya başladı. İşte tüm detaylar...