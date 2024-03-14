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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor! Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları tekrar güncellendi
Giriş Tarihi: 14.03.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 12:12

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor! Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları tekrar güncellendi

Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup atmıştı. Çeyrek final kapılarını aralayan sarı-lacivertliler, bu akşamki rövanşta rakibini konuk edecek. Avrupa'nın 3 numaralı kupasında merak edilen şampiyonluk ihtimalleri tekrardan güncellendi ve sarı-lacivertli takımın şampiyonluk ihtimali tavan yapmaya başladı. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor! Konferans Ligi’nde şampiyonluk oranları tekrar güncellendi

Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup atmıştı. Çeyrek final kapılarını aralayan sarı-lacivertliler, bu akşamki rövanşta rakibini konuk edecek. Avrupa'nın 3 numaralı kupasında merak edilen şampiyonluk ihtimalleri tekrardan güncellendi ve sarı-lacivertli takımın şampiyonluk ihtimali tavan yapmaya başladı. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor! Konferans Ligi’nde şampiyonluk oranları tekrar güncellendi

UEFA Konferans Ligi H grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, adını doğrudan son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı.

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SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor! Konferans Ligi’nde şampiyonluk oranları tekrar güncellendi

Son 16 turunda Belçika Ligi lideri Union Saint-Gilloise ile eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçı 3-0 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor! Konferans Ligi’nde şampiyonluk oranları tekrar güncellendi

İsmail Kartal ve öğrencileri bu akşam saat 20.45'te Kadıköy'de rakibini konuk edecek ve adını çeyrek finale yazdırmak için mücadele edecek.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor! Konferans Ligi’nde şampiyonluk oranları tekrar güncellendi

İşte Euro Club Index'e göre takımların UEFA Konferans Ligi'ni kazanma ihtimalleri...

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