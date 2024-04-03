Giriş Tarihi: 03.04.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
08:58
Son dakika haberi: Fenerbahçe kararını verdi! İşte Ali Koç yönetimine verilen yetkiler: Sezon sonunda...
Son dakika haberi: Olaylı Trabzonspor maçı sonrası olağanüstü genel kurula giden Fenerbahçe camiası, dün kulüp başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaların ardından merakla beklenen konular hakkında kararını verdi. Sarı-lacivertli takımın ligden çekilme gibi radikal bir kararı gündemine getirmesi kamuoyunda tartışmalara sebep oldu. Ayrıca Ali Koç, Galatasaray hakkında ağır sözler söyledi. İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler ve o açıklamalar...