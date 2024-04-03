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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe kararını verdi! İşte Ali Koç yönetimine verilen yetkiler: Sezon sonunda...
Giriş Tarihi: 03.04.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 08:58

Son dakika haberi: Fenerbahçe kararını verdi! İşte Ali Koç yönetimine verilen yetkiler: Sezon sonunda...

Son dakika haberi: Olaylı Trabzonspor maçı sonrası olağanüstü genel kurula giden Fenerbahçe camiası, dün kulüp başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaların ardından merakla beklenen konular hakkında kararını verdi. Sarı-lacivertli takımın ligden çekilme gibi radikal bir kararı gündemine getirmesi kamuoyunda tartışmalara sebep oldu. Ayrıca Ali Koç, Galatasaray hakkında ağır sözler söyledi. İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler ve o açıklamalar...

Samet YÜKSEL
Son dakika haberi: Fenerbahçe kararını verdi! İşte Ali Koç yönetimine verilen yetkiler: Sezon sonunda...

Fenerbahçe'de olaylı Trabzonspor maçından sonra kararlaştırılan olağanüstü genel kurul, gerekli çoğunluk olan 22 bin 588'in üzerinde katılım olmasıyla dün Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe kararını verdi! İşte Ali Koç yönetimine verilen yetkiler: Sezon sonunda...

'OYUNCULARIMIZ KAHRAMAN'

Başkan Ali Koç açıklamasında, "Federasyonumuza ve onların anlayışına göre oyuncularımız kaçmalıymış! Kaçsalarmış bütün bunlar yaşanmazmış! Herhalde futbolcularımızın uslu uslu dayak yemelerini bekliyorlardı! Oyuncularımız kahramanca armamızı temsil ettiler orada!"

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Son dakika haberi: Fenerbahçe kararını verdi! İşte Ali Koç yönetimine verilen yetkiler: Sezon sonunda...

"Trabzonspor maçı bardağı taşıran son damla olmuştur. Maç sonrasında yaşananlar, organize ve planlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu herhangi bir futbol maçında yaşanan olaylardan ibaret değildir" dedi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe kararını verdi! İşte Ali Koç yönetimine verilen yetkiler: Sezon sonunda...

ERDEN TİMUR'A ÇOK AĞIR SÖZLER

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u da hedef alan Ali Koç, şöyle konuştu: "Futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var; lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa, bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'Olmamalıydı' deyip, 15 dakika futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor."

Son dakika haberi: Fenerbahçe kararını verdi! İşte Ali Koç yönetimine verilen yetkiler: Sezon sonunda...

"Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. F.Bahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."

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