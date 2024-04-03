Son dakika haberi: Fenerbahçe kararını verdi! İşte Ali Koç yönetimine verilen yetkiler: Sezon sonunda...

ERDEN TİMUR'A ÇOK AĞIR SÖZLER

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u da hedef alan Ali Koç, şöyle konuştu: "Futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var; lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa, bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'Olmamalıydı' deyip, 15 dakika futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor."