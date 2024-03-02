Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay sözler! "Bakalım bu fiyasko kime yazacak?"
Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 10:16

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay sözler! "Bakalım bu fiyasko kime yazacak?"

Son dakika haberi: Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, ligde yoluna devam ederken, Türkiye Kupası'nda sınıfta kaldı. SABAH Spor'un usta yazarları İskender Günen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk de iki ezeli rakibin son durumlarını masaya yatırdı. Usta isimler, birçok eleştiride bulunurken o isim, Fenerbahçe ve Galatasaray için şok ifadeler kullandı. İşte o yazılar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray’a olay sözler! Bakalım bu fiyasko kime yazacak?

G.Saray ve F.Bahçe'nin büyüklükleri, Türkiye Kupası'nda kağıt üstünde kaldı... Sezon başına büyük hedeflerle giren iki ezeli rakip, dev bütçelerle yıldızları kadrolarına katıp tarihlerinin en iyi kadrolarını kurdular ancak Türkiye'nin iki numaralı kupasında yarı finali bile göremediler.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray’a olay sözler! Bakalım bu fiyasko kime yazacak?

Organizasyonun son şampiyonu Fenerbahçe, Ankaragücü'ne elenirken, en son 5 yıl önce kupayı müzesine götüren Galatasaray da Karagümrük'e boyun eğerek camialarını şoka uğrattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray’a olay sözler! Bakalım bu fiyasko kime yazacak?

Rotasyonlu kadrolarla rakiplerinin karşısına çıkıp sözlü olarak ifade etmeseler de kupayı 'angarya' olarak gördüklerini belli eden teknik adamlar ile sahada adeta tek tek dökülen oyuncular da kulüp taraftarlarını çok kızdırdı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray’a olay sözler! Bakalım bu fiyasko kime yazacak?

BU KADROLAR NE İÇİN KURULDU?

Hem tribünde hem de sosyal medyada ortaya çıkan duruma tepki gösteren futbolseverler, "Şampiyonluğa giderken daha fazla maç oynamak istemedikleri o kadar belli ki…

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray’a olay sözler! Bakalım bu fiyasko kime yazacak?

Sahada ayaklar gitmiyor, gönülsüz oldukları çok belli… Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray'ın tarihine yakışmayacak bir durum, ikisi de kupayı istemedi… Lig yarışı nefes nefese sürerken fazladan derbi oynamaktan kaçtılar…

SON DAKİKA