Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
10:16
Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay sözler! "Bakalım bu fiyasko kime yazacak?"
Son dakika haberi: Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, ligde yoluna devam ederken, Türkiye Kupası'nda sınıfta kaldı. SABAH Spor'un usta yazarları İskender Günen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk de iki ezeli rakibin son durumlarını masaya yatırdı. Usta isimler, birçok eleştiride bulunurken o isim, Fenerbahçe ve Galatasaray için şok ifadeler kullandı. İşte o yazılar...