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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de Fred'in kaçıracağı maçlar belli oldu! İsmail Kartal kara kara düşünüyor
Giriş Tarihi: 23.01.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 11:36

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de Fred'in kaçıracağı maçlar belli oldu! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Fred şoku yaşanıyor. Samsunspor maçının son anlarında sakatlanan Sarı-Lacivertli taraftarların gözbebeği Brezilyalı yıldız, 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Kanarya için şampiyonluk yarışında eksikliği bir hayli hissedilecek olan Fred'in kaçıracağı maçlar da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de Fred’in kaçıracağı maçlar belli oldu! İsmail Kartal kara kara düşünüyor
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SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de Fred’in kaçıracağı maçlar belli oldu! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Fenerbahçe taraftarının, Samsunspor maçının 87. dakikasında sakatlanan Fred'le ilgili korktuğu başına geldi.

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SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de Fred’in kaçıracağı maçlar belli oldu! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Brezilyalı oyuncunun sağ bacak uyluk ön bölgesinde yırtık tespit edildiği duyuruldu.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de Fred’in kaçıracağı maçlar belli oldu! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncunun 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de Fred’in kaçıracağı maçlar belli oldu! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

FENERBAHÇE O OLMADAN ZORLANIYOR

Brezilyalı futbolcu, 29 Ekim 2023'te yine kasık sakatlığı yaşamış, forma giyemediği 5 maçta Kanarya sadece Karagümrük'ü 2-1 yenmişti.

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