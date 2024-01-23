Giriş Tarihi: 23.01.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
11:36
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de Fred'in kaçıracağı maçlar belli oldu! İsmail Kartal kara kara düşünüyor
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Fred şoku yaşanıyor. Samsunspor maçının son anlarında sakatlanan Sarı-Lacivertli taraftarların gözbebeği Brezilyalı yıldız, 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Kanarya için şampiyonluk yarışında eksikliği bir hayli hissedilecek olan Fred'in kaçıracağı maçlar da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...