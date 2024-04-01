Giriş Tarihi: 01.04.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
13:31
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Premier Lig'e! Dev bonservis...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, ligin yanı sıra bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarına da devam ediyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, İngiltere Premier Lig devi Kanarya'nın yıldız oyuncusu için devreye girdi. İşte dev bonservis ve tüm detaylar...