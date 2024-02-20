Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Rize’de galibiyeti getiren konuşma! Edin Dzeko, öyle sözler kullandı ki...

Ligde 18 golle krallık koltuğunda oturan Dzeko, toplamda 22 kez fileleri bulup son 6 sezondaki en yüksek gol sayısına ulaştı. Geçen sezon 14 olmak üzere 2021-22'de 17, 2020-21'de 13, 2019-20'de 19, 2018-19 döneminde de 14 kez ağları sarstı.