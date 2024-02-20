Giriş Tarihi: 20.02.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
07:25
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Rize'de galibiyeti getiren konuşma! Edin Dzeko, öyle sözler kullandı ki...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor karşısında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçtan 3-1 galip ayrılmıştı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal devre arasında yaptığı değişikliklerle skoru değiştirmiş olsa da kaptan Edin Dzeko'nun soyunma odasında yaptığı o konuşma ortaya çıktı. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin tüm detayları...