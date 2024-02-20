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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Rize'de galibiyeti getiren konuşma! Edin Dzeko, öyle sözler kullandı ki...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 07:25

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Rize'de galibiyeti getiren konuşma! Edin Dzeko, öyle sözler kullandı ki...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor karşısında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçtan 3-1 galip ayrılmıştı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal devre arasında yaptığı değişikliklerle skoru değiştirmiş olsa da kaptan Edin Dzeko'nun soyunma odasında yaptığı o konuşma ortaya çıktı. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin tüm detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Rize’de galibiyeti getiren konuşma! Edin Dzeko, öyle sözler kullandı ki...

Trendyol Süper Lig'de Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Rize’de galibiyeti getiren konuşma! Edin Dzeko, öyle sözler kullandı ki...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci atmıştı. Ev sahibi takımın tek golünü ise Martin Minçev kaydetmişti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Rize’de galibiyeti getiren konuşma! Edin Dzeko, öyle sözler kullandı ki...

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Edin Dzeko, bu sezonki yükselişiyle Fenerbahçe'de adeta ikinci baharını yaşıyor. 37 yaşındaki usta santrfor, golden isabetli şuta, kilit pastan ikili mücadeleye kadar bütün değerlerde zirveyi gördü.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Rize’de galibiyeti getiren konuşma! Edin Dzeko, öyle sözler kullandı ki...

Ligde 18 golle krallık koltuğunda oturan Dzeko, toplamda 22 kez fileleri bulup son 6 sezondaki en yüksek gol sayısına ulaştı. Geçen sezon 14 olmak üzere 2021-22'de 17, 2020-21'de 13, 2019-20'de 19, 2018-19 döneminde de 14 kez ağları sarstı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Rize’de galibiyeti getiren konuşma! Edin Dzeko, öyle sözler kullandı ki...

Geçen sezon ligde maç başına 2.2 şut atıp 0.8 isabet yakalayan, 9.88 gol beklentisi tutturan ve 4 fırsat yaratan F.Bahçeli yıldız, bu değerini 4.5 şut, 2 isabet, 17.57 gol beklentisine ve 7 fırsata yükseltti.

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