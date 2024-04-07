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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fernando Santos ile birlikte tam 7 oyuncu gidiyor! Beşiktaş'ta biletleri kesildi...
Giriş Tarihi: 07.04.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 16:23

Son dakika haberi: Fernando Santos ile birlikte tam 7 oyuncu gidiyor! Beşiktaş'ta biletleri kesildi...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezon başından şimdiye kadar tam 4 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'dan umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, son olarak Fernando Santos'u göreve getirdi. Portekizli hocayla da yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta tam 7 oyuncunun da bileti kesildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Fernando Santos ile birlikte tam 7 oyuncu gidiyor! Beşiktaş’ta biletleri kesildi...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de normal sezonun heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon şampiyonluktan uzak kalan ve zirveden 37 puan uzakta kalan Beşiktaş, son olarak Başakşehir ile karşılaştı.

Son dakika haberi: Fernando Santos ile birlikte tam 7 oyuncu gidiyor! Beşiktaş’ta biletleri kesildi...

Colley'in golüyle son 1-0 önde götürdüğü maçta eski oyuncusu Emirhan İlkhan'ın attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Kartal, galibiyete hasret kaldı.

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Son dakika haberi: Fernando Santos ile birlikte tam 7 oyuncu gidiyor! Beşiktaş’ta biletleri kesildi...

Süper Lig'deki son 4 karşılaşmasında da galibiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlı takımda Portekizli teknik direktör Fernando Santos sorgulanmaya başladı.

Son dakika haberi: Fernando Santos ile birlikte tam 7 oyuncu gidiyor! Beşiktaş’ta biletleri kesildi...

Bu sezon tam 4 hoca değiştiren Beşiktaş, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve son olarak Fernando Santos'u getirmişti.

Son dakika haberi: Fernando Santos ile birlikte tam 7 oyuncu gidiyor! Beşiktaş’ta biletleri kesildi...

Önümüzdeki sezonda tecrübeli teknik direktörle devam etmeyi düşünmeyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

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