Giriş Tarihi: 07.04.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
16:23
Son dakika haberi: Fernando Santos ile birlikte tam 7 oyuncu gidiyor! Beşiktaş'ta biletleri kesildi...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezon başından şimdiye kadar tam 4 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'dan umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, son olarak Fernando Santos'u göreve getirdi. Portekizli hocayla da yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta tam 7 oyuncunun da bileti kesildi. İşte son dakika haberinin detayları...