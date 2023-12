Giriş Tarihi: 14.12.2023 20:17 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 20:18

SON DAKİKA HABERİ: FIFA en iyi oyuncu finalistleri belli oldu! Listede o dünya yıldızı yer almıyor...

SON DAKİKA HABERİ: 2017'den bu yana verilen FIFA The Best ödüllerinde 2023 yılının en iyi erkek futbolcusu belli oluyor. 15 Ocak 2024 tarihinde Londra'da gerçekleştirilecek organizasyon için finale kalan 3 isim resmen belli olurken, listede o dünya yıldızı yer almıyor. İşte son dakika FIFA The Best haberinin tüm detayları...