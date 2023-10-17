Giriş Tarihi: 17.10.2023 22:44
Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
22:44
Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş açıklama! Zaniolo, Ronaldo, sözleşmeler...
Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, gündeme dair A Spor ekranlarında çok önemli açıklamalarda bulundu. Birçok soruya yanıt veren Timur, Nicolo Zaniolo ve Ronaldo transferi ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Erden Timur yaptığı açıklamada; "Zaniolo konusu hakkında alınacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir." ifadelerini kullanırken, Ronaldo gerçeklerini de böyle açıkladı. İşte tüm açıklamalar...