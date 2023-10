CITY GRUP GİBİ GALA GRUP KURACAĞIZ

"Sponsorluk konusunda son 3 aydır görev alıyorum. Gayrimenkul konularıyla da ilgileniyorum. Tabii bu konularda tek başıma değilim, her birimin profesyoneli de var. Genelde giderleri bana bağlıyorlar ama işin aslı öyle değil... Biz şu an varlık satmadan kâr etmiş durumdayız. Bu yıllar sonra ilk kez gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz mali durumdan çıkmak için Florya projesi çok değerli. Tabii oradan gelen parayı har vurup harman savurmayacağız. Borçlar ödenecek, gerisi fon olarak tutulacak. Oradan elde edilen gelir harcanabilecek. City Grup gibi bir Gala Grup oluşturacağız. Daha fazla oyuncuya daha fazla üst seviyede yer verebileceğimiz bir fon yapacağız. Bence her şeyden önemli bir iş. Bizim hedefimiz 500 milyon dolar gibi bir fon oluşturmak tüm borçlar ödendikten sonra. Sonrasında bu fonu düşüncelerimiz doğrultusunda kullanacağız."