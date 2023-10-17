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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş açıklama! Zaniolo, Ronaldo, sözleşmeler...
Giriş Tarihi: 17.10.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 22:44

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş açıklama! Zaniolo, Ronaldo, sözleşmeler...

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, gündeme dair A Spor ekranlarında çok önemli açıklamalarda bulundu. Birçok soruya yanıt veren Timur, Nicolo Zaniolo ve Ronaldo transferi ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Erden Timur yaptığı açıklamada; "Zaniolo konusu hakkında alınacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir." ifadelerini kullanırken, Ronaldo gerçeklerini de böyle açıkladı. İşte tüm açıklamalar...

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur’dan flaş açıklama! Zaniolo, Ronaldo, sözleşmeler...

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, gündeme dair A Spor ekranlarında çok önemli açıklamalarda bulundu. Birçok soruya yanıt veren Timur, Nicolo Zaniolo ve Ronaldo transferi ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

İşte Erden Timur'un açıklamaları:

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur’dan flaş açıklama! Zaniolo, Ronaldo, sözleşmeler...

ZANIOLO'DAN ZARARA GİREBİLİRİZ

"Zaniolo konusu hakkında alınacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Oyuncu ve menajeri ile görüştük. Böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle bir şeye ismi karışmamış düzgün biri. Telefon ve tableti incelemede. Yakın zamanda sonucu çıkar. Biz, kendisine inanıyoruz. Aston Villa da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili konu. Açıklamasına güveniyoruz."

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Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur’dan flaş açıklama! Zaniolo, Ronaldo, sözleşmeler...

LİGİ YIPRATMAMAK ADINA KONUŞMADIM

"Toplumun birbirine güveni sarsılmış durumda. Daha önceden de böyleymiş. Ligi yıpratmamak adına konuşmadım. Şimdi konuşacağım. Gelecekle ilgili önerilerde de bulunacağım. Kendimiz için değil, toplum için bunu istediğimizi insanlar arayacak. Kimseyi aramam, kimseyle konuşmam. Medyayı aramam. Bizim yaptığımıza enayilik deniyor. Toplumda etik konullara dikkat edenlere böyle deniyor."

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur’dan flaş açıklama! Zaniolo, Ronaldo, sözleşmeler...

AVRUPA'DA 6 BÜYÜK LİG OLACAK

"Avrupa'da 6 büyük lig olacak ve Türkiye içinde yer alacak. Süper Lig'in altıncı değil, altı büyük ligin içinde olması lazım. Bunun için buradayız. 6 büyük lig olursa, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir, Avrupa kupası şampiyonu olabilir."

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur’dan flaş açıklama! Zaniolo, Ronaldo, sözleşmeler...

CITY GRUP GİBİ GALA GRUP KURACAĞIZ

"Sponsorluk konusunda son 3 aydır görev alıyorum. Gayrimenkul konularıyla da ilgileniyorum. Tabii bu konularda tek başıma değilim, her birimin profesyoneli de var. Genelde giderleri bana bağlıyorlar ama işin aslı öyle değil... Biz şu an varlık satmadan kâr etmiş durumdayız. Bu yıllar sonra ilk kez gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz mali durumdan çıkmak için Florya projesi çok değerli. Tabii oradan gelen parayı har vurup harman savurmayacağız. Borçlar ödenecek, gerisi fon olarak tutulacak. Oradan elde edilen gelir harcanabilecek. City Grup gibi bir Gala Grup oluşturacağız. Daha fazla oyuncuya daha fazla üst seviyede yer verebileceğimiz bir fon yapacağız. Bence her şeyden önemli bir iş. Bizim hedefimiz 500 milyon dolar gibi bir fon oluşturmak tüm borçlar ödendikten sonra. Sonrasında bu fonu düşüncelerimiz doğrultusunda kullanacağız."

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