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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray bütün Avrupa'yı solladı! İşte Aslan'ın zirveye dönüş hikayesi...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 07:12

Son dakika haberi: Galatasaray bütün Avrupa'yı solladı! İşte Aslan'ın zirveye dönüş hikayesi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin evinde puan kaybetmesiyle liderliği geri aldı. En son 11 Ocak'ta Sivasspor'a puan kaybeden sarı-kırmızılıların zirveye geri dönüş hikayesini ve Avrupa'da geride bıraktığı dev takımları derledik. İşte son dakika Galatasaray haberinin tüm detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Galatasaray bütün Avrupa’yı solladı! İşte Aslan’ın zirveye dönüş hikayesi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin evinde puan kaybetmesiyle liderliği geri aldı. En son 11 Ocak'ta Sivasspor'a puan kaybeden sarı-kırmızılıların zirveye geri dönüş hikayesini ve Avrupa'da geride bıraktığı dev takımları derledik. İşte son dakika Galatasaray haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray bütün Avrupa’yı solladı! İşte Aslan’ın zirveye dönüş hikayesi...

Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile berabere kalmasıyla zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, şampiyonluk yarışında çekiştiği ezeli rakibinin 2 puan önünde avantajı eline aldı…

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Son dakika haberi: Galatasaray bütün Avrupa’yı solladı! İşte Aslan’ın zirveye dönüş hikayesi...

11 Ocak'ta Sivas deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertli ekibin 2 puan gerisine düşmüş, Sivas'taki hakem kararlarına basın toplantısıyla tepki gösteren yönetim, camiaya 'Kenetlenin' mesajı vermişti.

Son dakika haberi: Galatasaray bütün Avrupa’yı solladı! İşte Aslan’ın zirveye dönüş hikayesi...

İşte Okan Buruk ve oyuncularını tekrar zirveye çıkaran sürecin özeti...

Son dakika haberi: Galatasaray bütün Avrupa’yı solladı! İşte Aslan’ın zirveye dönüş hikayesi...

BARIŞ ALPER YILMAZ KURTARICI OLDU

1- Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sivas dönüşü Galatasaray Adası'nda yemek organize etti. Moral bulan futbolcular, yemek sonunda şampiyonluk için birbirlerine söz verdi.

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