Son dakika haberi: Galatasaray bütün Avrupa’yı solladı! İşte Aslan’ın zirveye dönüş hikayesi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin evinde puan kaybetmesiyle liderliği geri aldı. En son 11 Ocak'ta Sivasspor'a puan kaybeden sarı-kırmızılıların zirveye geri dönüş hikayesini ve Avrupa'da geride bıraktığı dev takımları derledik. İşte son dakika Galatasaray haberinin tüm detayları...