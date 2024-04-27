Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
11:09
Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem mi olacak? İşe MHK'nin kararı!
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, son haftalarda dev derbide kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi ise gündeme gelen yabancı hakem konusu merak konusu oldu. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, derbide orta sahada yabancı hakem olup olmayacağı konusunu gündeme taşırken, MHK'nin kararını da açıkladı. İşte tüm detaylar...