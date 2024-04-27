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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem mi olacak? İşe MHK'nin kararı!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 11:09

Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem mi olacak? İşe MHK'nin kararı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, son haftalarda dev derbide kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi ise gündeme gelen yabancı hakem konusu merak konusu oldu. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, derbide orta sahada yabancı hakem olup olmayacağı konusunu gündeme taşırken, MHK'nin kararını da açıkladı. İşte tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem mi olacak? İşe MHK’nin kararı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, son haftalarda dev derbide kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi ise gündeme gelen yabancı hakem konusu merak konusu oldu. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, derbide orta sahada yabancı hakem olup olmayacağı konusunu gündeme taşırken, MHK'nin kararını da açıkladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem mi olacak? İşe MHK’nin kararı!

MURAT ÖZBOSTAN: DERBİDE YABANCI ORTA HAKEM ŞİMDİLİK YOK!

Türkiye'de futbol gündemi, aylardır diken üzerinde. Her kafadan bir ses çıkıyor. Özellikle büyük takımlar ağır eleştiriler yapıyor federasyona. Fenerbahçe'ye destek veren 6-7 kulüp var.

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Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem mi olacak? İşe MHK’nin kararı!

Bir tarafta TFF'yi istemeyen ve 'Haziran başında seçim olsun' diyen takımlar, diğer yanda 'Seçim 18 Temmuz'da olsun' diyenler. Kulüpler Birliği, birlik havasını kaybetmiş, Türk futbolunun sorunlarına reçete yazacak durumu kalmamış, hatta hasta olmuş.

Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem mi olacak? İşe MHK’nin kararı!

Bir an önce seçim kararı alıp daha uzlaşmacı, sorunları çözecek, kulüpleri toparlayacak bir lidere, yeni bir Kulüpler Birliği başkanına ihtiyaç var. Gelelim Mehmet Büyükekşi röportajına.

Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem mi olacak? İşe MHK’nin kararı!

Riyad skandalından bu yana kendisiyle röportaj yapmak istedik. Ama Sayın başkan kabul etmedi. Aradan aylar geçti ve sonunda ikna olarak düşüncelerini paylaştı. EURO 2024, Türkiye için çok önemli.

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