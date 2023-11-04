Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası olay sözler! "İllegal bir örgüt var, hakemler ve VAR hakemleri..."
Giriş Tarihi: 04.11.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 07:34

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası olay sözler! "İllegal bir örgüt var, hakemler ve VAR hakemleri..."

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, teknik direktör Okan Buruk'un oyun planı ve oyuncu tercihlerini değerlendirirken; Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu ise Arda Kardeşler'in kararlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası olay sözler! İllegal bir örgüt var, hakemler ve VAR hakemleri...

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, teknik direktör Okan Buruk'un oyun planı ve oyuncu tercihlerini değerlendirirken; Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu ise Arda Kardeşler'in kararlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası olay sözler! İllegal bir örgüt var, hakemler ve VAR hakemleri...

ERMAN TOROĞLU - ICARDI'NİN SİGORTASI ATABİLİR!

Maç başlıyor; Kasımpaşa, G.Saray ile kafa kafaya oynuyor. Peki ne zamana kadar, golü yiyene kadar... Golü yedikten sonra daha bir etkili olması gerekirken, sanki 'bu maçı kaybettim' havasına giriyor. Sonra defanstan çıkarken yine bir top kaybı ve ikinci golü yiyor. Kasımpaşa hemen golü bulunca hem sahadaki hem de tribündeki G.Saraylılar gerilmeye başlıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası olay sözler! İllegal bir örgüt var, hakemler ve VAR hakemleri...

İcardi iğneyle oynuyor deniliyor ama bir futbolcunun iğneyle oynaması çok sıkıntılı ve kötü bir olay. Çünkü iğneyle bir tarafı takviye yaparken, başka bir tarafta sigorta atabilir. Sağlam oyuncu, her zaman iğneyle oynayan oyucudan daha faydalı olur. Ama tabii ki İcardi olunca maalesef Türkiye'de olay değişiyor.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası olay sözler! İllegal bir örgüt var, hakemler ve VAR hakemleri...

Peki Galatasaray'ın oyunu, sarı-kırmızılı seyirciyi tatmin etti mi, bence hayır... Koştular mı, koştular. Ama futbolseverler, G.Saray'dan farklı bir oyun bekliyor. Beklemekte de haklılar. Şöyle bir seyirciyi rahatlatacak, 2-3 farklı kazanılacak bir maç oynayamıyor G.Saray. Her an bir gol yiyecek havaları var. Hele kaleci Muslera sakatlandıktan sonra daha da bir tedirgin oynadılar. Futbolda bu iş böyle.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası olay sözler! İllegal bir örgüt var, hakemler ve VAR hakemleri...

Büyük takım olabilirsin ama maç zora girince o maçı, o skorla bitirmeye mecbursun. Futbolda kuralına göre yaparsan, her şey mübah. Galatasaray da dün gece bu maç 2-1 bitsin diye uğraştı, hele ki uzatmalarda adeta göbeği çatladı. Galatasaray, dün akşam oynayıp kazanınca, topu bugün Fenerbahçe'nin kucağına bıraktı. Çünkü sarı-lacivertlilerin bu akşamki rakibi ne olursa olsun Trabzonspor... Şakaya gelmez...

SON DAKİKA