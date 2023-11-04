SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası olay sözler! "İllegal bir örgüt var, hakemler ve VAR hakemleri..."

Peki Galatasaray'ın oyunu, sarı-kırmızılı seyirciyi tatmin etti mi, bence hayır... Koştular mı, koştular. Ama futbolseverler, G.Saray'dan farklı bir oyun bekliyor. Beklemekte de haklılar. Şöyle bir seyirciyi rahatlatacak, 2-3 farklı kazanılacak bir maç oynayamıyor G.Saray. Her an bir gol yiyecek havaları var. Hele kaleci Muslera sakatlandıktan sonra daha da bir tedirgin oynadılar. Futbolda bu iş böyle.