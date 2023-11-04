SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası olay sözler! "İllegal bir örgüt var, hakemler ve VAR hakemleri..."

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, teknik direktör Okan Buruk'un oyun planı ve oyuncu tercihlerini değerlendirirken; Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu ise Arda Kardeşler'in kararlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...