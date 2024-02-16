AHMET ÇAKAR - HATALARI, ICARDI TELAFİ ETTİ

Galatasaray çok zorlandı, hatalar yaptı ama zar zor da olsa kazanmayı bildi... Bitime dakikalar kala haftalardır suskun olan İcardi'nin hayata döndüren golüyle. Oysa bu pozisyondan bir dakika önce karşılaşma 2-2'yken Prag öyle goller kaçırdı ki Muslera'nın ne denli önemli bir kaleci olduğu belgelendi.