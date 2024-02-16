Giriş Tarihi: 16.02.2024 07:04
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
07:04
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray Sparta Prag maçı için çarpıcı yorum! "Katil, cinayet mekanına döndü"
Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, nefes kesen karşılaşmada Galatasaraylı oyuncuların performansını ve teknik direktör Okan Buruk'un oyuncu tercihlerini değerlendirdi. Usta isimlerin başrollerinde Muslera ve Icardi vardı. İşte son dakika haberinin detayları...