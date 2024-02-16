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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray Sparta Prag maçı için çarpıcı yorum! "Katil, cinayet mekanına döndü"
Giriş Tarihi: 16.02.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 07:04

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray Sparta Prag maçı için çarpıcı yorum! "Katil, cinayet mekanına döndü"

Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, nefes kesen karşılaşmada Galatasaraylı oyuncuların performansını ve teknik direktör Okan Buruk'un oyuncu tercihlerini değerlendirdi. Usta isimlerin başrollerinde Muslera ve Icardi vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray Sparta Prag maçı için çarpıcı yorum! Katil, cinayet mekanına döndü

Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, nefes kesen karşılaşmada Galatasaraylı oyuncuların performansını ve teknik direktör Okan Buruk'un oyuncu tercihlerini değerlendirdi. Usta isimlerin başrollerinde Muslera ve Icardi vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray Sparta Prag maçı için çarpıcı yorum! Katil, cinayet mekanına döndü

AHMET ÇAKAR - HATALARI, ICARDI TELAFİ ETTİ

Galatasaray çok zorlandı, hatalar yaptı ama zar zor da olsa kazanmayı bildi... Bitime dakikalar kala haftalardır suskun olan İcardi'nin hayata döndüren golüyle. Oysa bu pozisyondan bir dakika önce karşılaşma 2-2'yken Prag öyle goller kaçırdı ki Muslera'nın ne denli önemli bir kaleci olduğu belgelendi.

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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray Sparta Prag maçı için çarpıcı yorum! Katil, cinayet mekanına döndü

Galatasaray maça iyi başlamadı. Praglı oyuncu biraz becerikli olsa ya da dar açıdan atılan şutu Muslera kurtarmasa, Prag öne geçecekti. İlk yarıda da rakibin önemli pozisyonları var. Ama golü Kerem Demirbay'la Galatasaray buldu. Kapalı açıdan öyle güzel vurdu ki şut güzel ama bu seviyelerde bir kalecinin yememesi gereken bir gol.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray Sparta Prag maçı için çarpıcı yorum! Katil, cinayet mekanına döndü

Prag ikinci yarının hemen başında mükemmel bir golle beraberliği yakaladı. Bu gol aslında Galatasaray'ı biraz uyandırdı. Mertens'in şans golüyle Galatasaray öne geçti. Aslında bu golü Mertens mi attı rakip mi tartışılır. İşte bu dakikadan sonra temsilcimiz için kötü dakikalar başladı. Önce Nelsson son adamdan atıldı, hemen ardından da bir yan topta Prag beraberliği buldu. Bu kafa golünün hatası Barış Alper'e yazar. Kontrol etmesi gereken adam çıktı kafayı vurdu ve golü attı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray Sparta Prag maçı için çarpıcı yorum! Katil, cinayet mekanına döndü

Bitime dakikalar kala işte dedik ya İcardi, korkunç bir avantaj olan galibiyet golünü attı belki de turu getirdi. İspanyol hakem mükemmel bir yönetim gösterdi. Nelsson'un kırmızısı yüzde yüz doğru. Galatasaray penaltı bekledi ama Barış Alper kendini öne bırakıyor devam kararı doğru. Sparta Praglı oyuncuyu ikinci sarıdan atması da kesinlikle isabetli bir karar.

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