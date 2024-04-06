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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da beklenen ayrılık! Okan Buruk biletini kesti: Yeni adresi belli oldu
Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 08:52

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da beklenen ayrılık! Okan Buruk biletini kesti: Yeni adresi belli oldu

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Trendyol Süper Lig'de evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Önümüzdeki sezon için kadro planlamasına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı takımda transfer gündeminde flaş gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk'un raporu sonrası takımdan gönderilecek isimler de belli oldu. Galatasaray'da beklentilerin altında kalan yıldız oyuncunun yeni adresi belli oluyor.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Okan Buruk biletini kesti: Yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de Hatayspor'u Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup eden ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Okan Buruk biletini kesti: Yeni adresi belli oldu

7 Nisan'da Fenerbahçe ile Süper Kupa maçında karşılaşacak olan Cimbom, hazırlıklarına devam ederken, transferde de hareketli saatler geçiriyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Okan Buruk biletini kesti: Yeni adresi belli oldu

Bu sezon da kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendiren sarı-kırmızılı takımda yeni sezon için şimdiden harekete geçildi.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Okan Buruk biletini kesti: Yeni adresi belli oldu

Kadroyu daha da güçlendirmek isteyen Okan Buruk, takımda düşünmediği isimleri yönetime bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Okan Buruk biletini kesti: Yeni adresi belli oldu

YENİ TRANSFERLER SINIFTA KALDI

Galatasaray'ın sezon başında yaptığı dikkat çekici transferler, şu ana kadar beklentileri karşılayabilmiş değil.

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