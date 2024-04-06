Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
08:52
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da beklenen ayrılık! Okan Buruk biletini kesti: Yeni adresi belli oldu
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Trendyol Süper Lig'de evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Önümüzdeki sezon için kadro planlamasına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı takımda transfer gündeminde flaş gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk'un raporu sonrası takımdan gönderilecek isimler de belli oldu. Galatasaray'da beklentilerin altında kalan yıldız oyuncunun yeni adresi belli oluyor.