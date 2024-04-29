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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da biletler kesildi! 3 ayrılık birden...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 15:03

Son dakika haberi: Galatasaray'da biletler kesildi! 3 ayrılık birden...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon ezeli rakibini geride bırakarak şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda gelecek sezon çalışmaları da devam ediyor. Yeni sezon için transfer arayışlarını sürdüren Cimbom, 3 yıldızıyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da biletler kesildi! 3 ayrılık birden...

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Galatasaray’da biletler kesildi! 3 ayrılık birden...

Bu sezon ezeli rakibini geride bırakarak şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda gelecek sezon çalışmaları da devam ediyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da biletler kesildi! 3 ayrılık birden...

Yeni sezon için transfer arayışlarını sürdüren Cimbom, 3 yıldızıyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da biletler kesildi! 3 ayrılık birden...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da biletler kesildi! 3 ayrılık birden...

Sarı-kırmızılılar, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek üst üste 15. galibiyetini aldı ve Süper Lig rekoru kırdı.

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