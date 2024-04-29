Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
15:03
Son dakika haberi: Galatasaray'da biletler kesildi! 3 ayrılık birden...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon ezeli rakibini geride bırakarak şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda gelecek sezon çalışmaları da devam ediyor. Yeni sezon için transfer arayışlarını sürdüren Cimbom, 3 yıldızıyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar...