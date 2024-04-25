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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'dan 4 isme güle güle! Taraftarı yıkacak ayrılık
Giriş Tarihi: 25.04.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 14:06

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'dan 4 isme güle güle! Taraftarı yıkacak ayrılık

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında avantajı elinde bulunduran Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon öncesi 4 yıldız isimle yollarını ayırma kararı aldı. Özellikle o isimle yolların ayrılması Galatasaray taraftarını bir hayli üzecek gibi duruyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan 4 isme güle güle! Taraftarı yıkacak ayrılık

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında avantajı elinde bulunduran Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon öncesi 4 yıldız isimle yollarını ayırma kararı aldı. Özellikle o isimle yolların ayrılması Galatasaray taraftarını bir hayli üzecek gibi duruyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan 4 isme güle güle! Taraftarı yıkacak ayrılık

Şampiyonluk yolunda dört puanlık avantaj yakalayan Galatasaray'da, yeni sezon planlaması da şekilleniyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan 4 isme güle güle! Taraftarı yıkacak ayrılık

Her ne kadar Dursun Özbek yönetimi, mayıs sonunda yapılacak seçim sebebiyle bağlayıcı kararlar almaktan uzak dursa da kulübün çıkarları doğrultusunda inandığı doğruları da uyguluyor.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan 4 isme güle güle! Taraftarı yıkacak ayrılık

Geçtiğimiz günlerde Muslera, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz ile mukavele yapılması da bu adımlardan biriydi.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan 4 isme güle güle! Taraftarı yıkacak ayrılık

BARIŞ ALPER'İN KALMASI ZOR

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmenin hesabını yapan Aslan, mevcut kadrosunu büyük oranda koruyup bunlara nokta atışı niteliğinde takviyeler yapmayı düşünüyor.

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