SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan 4 isme güle güle! Taraftarı yıkacak ayrılık

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında avantajı elinde bulunduran Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon öncesi 4 yıldız isimle yollarını ayırma kararı aldı. Özellikle o isimle yolların ayrılması Galatasaray taraftarını bir hayli üzecek gibi duruyor. İşte son dakika haberinin detayları...