Son dakika haberi: Galatasaray’dan akılalmaz dünya yıldızı hamlesi! Herkes Cimbom’u konuşacak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna fırtına gibi devam eden Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda takımı ile sözleşmesi sona erecek olan dünyaca ünlü yıldız için nabız yoklamaya başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...