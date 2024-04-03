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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan akılalmaz dünya yıldızı hamlesi! Herkes Cimbom'u konuşacak
Giriş Tarihi: 03.04.2024 21:10 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 21:12

Son dakika haberi: Galatasaray'dan akılalmaz dünya yıldızı hamlesi! Herkes Cimbom'u konuşacak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna fırtına gibi devam eden Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda takımı ile sözleşmesi sona erecek olan dünyaca ünlü yıldız için nabız yoklamaya başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan akılalmaz dünya yıldızı hamlesi! Herkes Cimbom’u konuşacak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna fırtına gibi devam eden Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda takımı ile sözleşmesi sona erecek olan dünyaca ünlü yıldız için nabız yoklamaya başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan akılalmaz dünya yıldızı hamlesi! Herkes Cimbom’u konuşacak

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan akılalmaz dünya yıldızı hamlesi! Herkes Cimbom’u konuşacak

Son olarak evinde Hatayspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, zorlu geçen maçtan 1-0 galip ayrılmayı bildi.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan akılalmaz dünya yıldızı hamlesi! Herkes Cimbom’u konuşacak

Bu skorla beraber puanını 84 yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 4 puan üstünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan akılalmaz dünya yıldızı hamlesi! Herkes Cimbom’u konuşacak

Okan Buruk ve öğrencileri 7 Nisan Pazar günü oynanacak maçta Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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