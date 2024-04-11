Son dakika haberi: Galatasaray’dan tarihe geçecek dünya yıldızı yağmuru! Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı yönetim, taraftarı heyecana boğacak bir yıldız yağmurunu planlıyor. Ayrıca Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir çalım atmak istiyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...