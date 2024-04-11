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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan tarihe geçecek dünya yıldızı yağmuru! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı
Giriş Tarihi: 11.04.2024 20:15 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 20:17

Son dakika haberi: Galatasaray'dan tarihe geçecek dünya yıldızı yağmuru! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı yönetim, taraftarı heyecana boğacak bir yıldız yağmurunu planlıyor. Ayrıca Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir çalım atmak istiyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan tarihe geçecek dünya yıldızı yağmuru! Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Yaz transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı yönetim, taraftarı heyecana boğacak bir yıldız yağmurunu planlıyor. Ayrıca Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir çalım atmak istiyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan tarihe geçecek dünya yıldızı yağmuru! Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı

Trendyol Süper Lig'e Okan Buruk ile başlayan son şampiyon Galatasaray, 24. kez bu başarıya imza atmak istiyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan tarihe geçecek dünya yıldızı yağmuru! Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı

Son olarak 31. haftada evinde Hatayspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, zorlu maçtan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan tarihe geçecek dünya yıldızı yağmuru! Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı

Çıktığı 31 maçta toplamda 84 puana ulaşan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan tarihe geçecek dünya yıldızı yağmuru! Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı

SÜPER KUPA GELDİ!

Galatasaray, son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da karşılaşmış ve rakibi sahadan çekilmişti.

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