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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Süper Lig'i kasıp kavuracak...
Giriş Tarihi: 14.05.2023 19:59 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 20:03

Son dakika haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Süper Lig'i kasıp kavuracak...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi başlayan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olarak görülen Galatasaray, İstanbulspor hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yaptığı transferlerle taraftarını heyecana boğan sarı-kırmızılı ekip, öyle bir isim için harekete geçti ki duyanlar şaşkına döndü. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan yılın transferi! Süper Lig’i kasıp kavuracak...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi başlayan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olarak görülen Galatasaray, İstanbulspor hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yaptığı transferlerle taraftarını heyecana boğan sarı-kırmızılı ekip, öyle bir isim için harekete geçti ki duyanlar şaşkına döndü. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan yılın transferi! Süper Lig’i kasıp kavuracak...

Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk ile başlayan Galatasaray, Dünya Kupası için verilen aranın ardından liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'den devraldı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan yılın transferi! Süper Lig’i kasıp kavuracak...

Son olarak kritik virajdaki zorlu maçta Medipol Başakşehir'i evinde ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan yılın transferi! Süper Lig’i kasıp kavuracak...

Bu skorla beraber puanını 73'e yükselten Cimbom, en yakın rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 5 puan önünde 1. sırada yer alıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan yılın transferi! Süper Lig’i kasıp kavuracak...

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray yönetimi, yaptığı transferlerle takıma birçok yıldız ismi getirdi.

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