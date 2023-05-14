Son dakika haberi: Galatasaray’dan yılın transferi! Süper Lig’i kasıp kavuracak...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi başlayan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olarak görülen Galatasaray, İstanbulspor hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yaptığı transferlerle taraftarını heyecana boğan sarı-kırmızılı ekip, öyle bir isim için harekete geçti ki duyanlar şaşkına döndü. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...