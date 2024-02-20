Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
10:07
Son dakika haberi: Galatasaray'ın Avrupa Ligi kazanma oranı belli oldu! Sparta Prag galibiyeti sonrası ihtimaller arttı...
Son dakika haberi: Yeni sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Galatasaray, grubunu 3. sırada tamamlamış ve Avrupa Ligi play-off turuna gerileyerek Sparta Prag ile eşleşmişti. Turun ilk maçında rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takımın kupayı kazanma ihtimali yükselişe geçti. İşte son dakika Galatasaray - UEFA Avrupa Ligi haberinin tüm detayları...