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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın Avrupa Ligi kazanma oranı belli oldu! Sparta Prag galibiyeti sonrası ihtimaller arttı...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:07

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Avrupa Ligi kazanma oranı belli oldu! Sparta Prag galibiyeti sonrası ihtimaller arttı...

Son dakika haberi: Yeni sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Galatasaray, grubunu 3. sırada tamamlamış ve Avrupa Ligi play-off turuna gerileyerek Sparta Prag ile eşleşmişti. Turun ilk maçında rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takımın kupayı kazanma ihtimali yükselişe geçti. İşte son dakika Galatasaray - UEFA Avrupa Ligi haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Avrupa Ligi kazanma oranı belli oldu! Sparta Prag galibiyeti sonrası ihtimaller arttı...

Son dakika haberi: Yeni sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Galatasaray, grubunu 3. sırada tamamlamış ve Avrupa Ligi play-off turuna gerileyerek Sparta Prag ile eşleşmişti. Turun ilk maçında rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takımın kupayı kazanma ihtimali yükselişe geçti. İşte son dakika Galatasaray - UEFA Avrupa Ligi haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Avrupa Ligi kazanma oranı belli oldu! Sparta Prag galibiyeti sonrası ihtimaller arttı...

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın Avrupa Ligi kazanma oranı belli oldu! Sparta Prag galibiyeti sonrası ihtimaller arttı...

Kulüpler bazında Avrupa'nın en prestijli turnuvasına ön eleme turlarından katılan sarı-kırmızılılar, rakiplerini geçip gruplara kalmıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Avrupa Ligi kazanma oranı belli oldu! Sparta Prag galibiyeti sonrası ihtimaller arttı...

Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın olduğu zorlu A grubuna düşen temsilcimiz, 3. olarak olarak Avrupa Ligi'ne geriledi.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Avrupa Ligi kazanma oranı belli oldu! Sparta Prag galibiyeti sonrası ihtimaller arttı...

Play-off turunda ise Sparta Prag ile eşleşen Okan Buruk ve öğrencileri, RAMS Park'ta ilk maçı 3-2 kazandı ve avantajı elde etti.

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