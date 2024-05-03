Giriş Tarihi: 03.05.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
08:05
SON DAKİKA HABERİ: Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'deki 4 yıldızın ayrılığını açıkladı! "İyi takımlara gidecekler"
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de Galatasaray'ın 4 puan arkasında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. SABAH Spor yazarı Gürcan Bilgiç, hem şampiyonluk yarışı hem de haziran ayındaki başkanlık seçimiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Usta isim, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak 4 futbolcuyu da "İyi takımlara gidecekler" diyerek açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...