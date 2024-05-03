SON DAKİKA HABERİ: Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'deki 4 yıldızın ayrılığını açıkladı! "İyi takımlara gidecekler"

Artık "Öyle-böyle" yok; her maçı kazanacaksın. Galatasaray da Karagümrük ile aynı şartlarda oynayacak. Bir gerçek var; iki takımın da kadro kalitesi çok yukarıda. Dolayısıyla rakipleri düşme hattındayken, onlar zirvedeler.