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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'deki 4 yıldızın ayrılığını açıkladı! "İyi takımlara gidecekler"
Giriş Tarihi: 03.05.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 08:05

SON DAKİKA HABERİ: Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'deki 4 yıldızın ayrılığını açıkladı! "İyi takımlara gidecekler"

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de Galatasaray'ın 4 puan arkasında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. SABAH Spor yazarı Gürcan Bilgiç, hem şampiyonluk yarışı hem de haziran ayındaki başkanlık seçimiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Usta isim, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak 4 futbolcuyu da "İyi takımlara gidecekler" diyerek açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’deki 4 yıldızın ayrılığını açıkladı! İyi takımlara gidecekler

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de Galatasaray'ın 4 puan arkasında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. SABAH Spor yazarı Gürcan Bilgiç, hem şampiyonluk yarışı hem de haziran ayındaki başkanlık seçimiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Usta isim, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak 4 futbolcuyu da "İyi takımlara gidecekler" diyerek açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’deki 4 yıldızın ayrılığını açıkladı! İyi takımlara gidecekler

- Artık son 4 hafta... Fenerbahçe, pazartesi günü kümede kalmaya oynayan ve teknik direktörünü değiştiren Konyaspor'a konuk olacak. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?

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SON DAKİKA HABERİ: Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’deki 4 yıldızın ayrılığını açıkladı! İyi takımlara gidecekler

Artık "Öyle-böyle" yok; her maçı kazanacaksın. Galatasaray da Karagümrük ile aynı şartlarda oynayacak. Bir gerçek var; iki takımın da kadro kalitesi çok yukarıda. Dolayısıyla rakipleri düşme hattındayken, onlar zirvedeler.

SON DAKİKA HABERİ: Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’deki 4 yıldızın ayrılığını açıkladı! İyi takımlara gidecekler

Konyaspor son virajda. Bütün tuşlara aynı anda basıyorlar. Kalan maçlarda taktikten çok, mücadeleye ihtiyaçları var. Karagümrük'te de durum farklı değil. Herkes bıçak sırtında. Bu yüzden dengeli, temposu yükselmeyen, duran topların önemli olacağı maçlar izleyeceğiz.

SON DAKİKA HABERİ: Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’deki 4 yıldızın ayrılığını açıkladı! İyi takımlara gidecekler

"AZİZ YILDIRIM DA DİĞER KUPALARI DİZİYORDU"

- Futbolda özlenen bir başarı var ama Fenerbahçe kadınlar basketbolda 4'te 4 yaptı. Erkekler de EuroLeague'i zorluyor. Voleybol ve bokstaki başarılar ortada. Bu başarılar futbolun gölgesinde mi kalıyor?

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