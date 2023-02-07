Giriş Tarihi: 07.02.2023 08:21
Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
09:36
Son dakika haberi: Hataysporlu Atsu'dan müjdeli haber geldi! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen 7.7'lik depremde Hataysporlu Christian Atsu ile Yeni Malatya kalecisi Ahmet Türkaslan enkaz altında kalmıştı. Atsu yaralı olarak enkaz altından çıkarılırken, Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...