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Haberler Galeri Son dakika haberi: Hataysporlu Atsu'dan müjdeli haber geldi! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor
Giriş Tarihi: 07.02.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 09:36

Son dakika haberi: Hataysporlu Atsu'dan müjdeli haber geldi! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen 7.7'lik depremde Hataysporlu Christian Atsu ile Yeni Malatya kalecisi Ahmet Türkaslan enkaz altında kalmıştı. Atsu yaralı olarak enkaz altından çıkarılırken, Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Hataysporlu Atsu’dan müjdeli haber geldi! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen 7.7'lik depremde Hataysporlu Christian Atsu ile Yeni Malatya kalecisi Ahmet Türkaslan enkaz altında kalmıştı. Atsu yaralı olarak enkaz altından çıkarılırken, Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Hataysporlu Atsu’dan müjdeli haber geldi! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik yıkıcı depremle sarsılırken, enkaz altında kalan sporcuların birinden müjdeli haber geldi.

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Son dakika haberi: Hataysporlu Atsu’dan müjdeli haber geldi! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor

Geçtiğimiz gün Hataysporlu futbolculardan Burak Öksüz, Bertuğ Yıldırım, Kerim Alıcı ve Onur Ergün, teknik heyetten Ekrem Ekşioğlu, Osman Ateş ve Murat Bel ve tercüman Emre Aslan enkazdan sağ olarak çıkartılmıştı.

Son dakika haberi: Hataysporlu Atsu’dan müjdeli haber geldi! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor

"ATSU YARALI OLARAK ÇIKARTILDI"

Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat, Radyogol'e yaptığı açıklamada "Christian Atsu, yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut ise maalesef hala enkaz altında" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Hataysporlu Atsu’dan müjdeli haber geldi! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ile Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen bir diğer oyuncu...

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