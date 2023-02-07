Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen 7.7'lik depremde Hataysporlu Christian Atsu ile Yeni Malatya kalecisi Ahmet Türkaslan enkaz altında kalmıştı. Atsu yaralı olarak enkaz altından çıkarılırken, Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...