Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
11:10
Son dakika haberi: İsmail Yüksek için dev teklif! Fenerbahçe'den şok karar...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna ikinci sırada devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde şampiyonluğun yanı sıra gelecek sezon çalışmaları da devam ederken, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek'e dev bir talip çıktı. Fransız devi, yıldız oyuncu için teklif yaparken, Fenerbahçe'nin yanıtı da belli oldu. İşte tüm detaylar...