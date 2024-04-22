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Haberler Galeri Son dakika haberi: İsmail Yüksek için dev teklif! Fenerbahçe'den şok karar...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:10

Son dakika haberi: İsmail Yüksek için dev teklif! Fenerbahçe'den şok karar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna ikinci sırada devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde şampiyonluğun yanı sıra gelecek sezon çalışmaları da devam ederken, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek'e dev bir talip çıktı. Fransız devi, yıldız oyuncu için teklif yaparken, Fenerbahçe'nin yanıtı da belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: İsmail Yüksek için dev teklif! Fenerbahçe’den şok karar...

Trendyol Süper Lig'de yoluna ikinci sırada devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: İsmail Yüksek için dev teklif! Fenerbahçe’den şok karar...

Sarı lacivertlilerde şampiyonluğun yanı sıra gelecek sezon çalışmaları da devam ederken, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek'e dev bir talip çıktı.

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Son dakika haberi: İsmail Yüksek için dev teklif! Fenerbahçe’den şok karar...

Fransız devi, yıldız oyuncu için teklif yaparken, Fenerbahçe'nin yanıtı da belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: İsmail Yüksek için dev teklif! Fenerbahçe’den şok karar...

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Milli Takım formasıyla üst düzey bir performans sergileyen İsmail Yüksek konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: İsmail Yüksek için dev teklif! Fenerbahçe’den şok karar...

Takvim'in haberine göre devre arasında genç yıldızın transferi için sarı-lacivertli yönetimle masaya oturan Lyon'un yeni bir hamle yaptığı öğrenildi.

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