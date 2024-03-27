Giriş Tarihi: 27.03.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
12:02
Son dakika haberi: İtalya'dan Fenerbahçe'ye müjde! Mourinho'yu duyurdular...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ezeli rakibi Galatasaray'ı bu yarışta saf dışı bırakmak isteyen sarı lacivertliler, gelecek sezon transfer çalışmalarına da devam ediyor. Transferde arayışlarını sürdüren Kanarya'ya sürpriz bir Jose Morinho haberi geldi. Bu haber taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar...