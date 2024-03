Son dakika haberi: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu’na övgüler yağdırdı! Lakabını SABAH Spor’a açıkladılar...

Alman futbol yazarı Raphael Honigstein, Bring The Noise: The Jurgen Klopp Story adlı kitabında, Liverpool'un yardımcı antrenörü Peter Krawietz'e ait şu sözleri yazar: "Futbolda sistemin tek başına hiçbir önemi yok. Antrenörlüğün amacı, futbolu daha anlaşılabilir, sonuca giden bir hale getirmeye çalışmak, bir anlamda şansınızı her türlü yollarla zorlamaktır. Bunu da oyuncularınızı yakından tanımaktan geçer."