Giriş Tarihi: 29.03.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
16:14
Son dakika haberi: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'na övgüler yağdırdı! Lakabını SABAH Spor'a açıkladılar...
Son dakika haberi: Milan döneminde sol kanat, bazen de forvet arkası oynayan ve Inter'e transfer olduktan sonra Brozovic sonrası tam regista'ya dönüşen Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da öne çıkan oyuncular arasında yerini aldı. Inter'in belki de önemli oyuncusu olan Milli yıldızımızı, onu yakından izleyen İtalyan spor muhabiri ve yazarlarına sorduk. İtalyan halkı onu nasıl görüyor? Hakan'ın bir lakabı var mı? İşte Hakan Çalhanoğlu için söyledikleri o çarpıcı yorumlar ve ona taktıkları lakap...