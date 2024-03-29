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Haberler Galeri Son dakika haberi: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'na övgüler yağdırdı! Lakabını SABAH Spor'a açıkladılar...
Giriş Tarihi: 29.03.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 16:14

Son dakika haberi: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'na övgüler yağdırdı! Lakabını SABAH Spor'a açıkladılar...

Son dakika haberi: Milan döneminde sol kanat, bazen de forvet arkası oynayan ve Inter'e transfer olduktan sonra Brozovic sonrası tam regista'ya dönüşen Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da öne çıkan oyuncular arasında yerini aldı. Inter'in belki de önemli oyuncusu olan Milli yıldızımızı, onu yakından izleyen İtalyan spor muhabiri ve yazarlarına sorduk. İtalyan halkı onu nasıl görüyor? Hakan'ın bir lakabı var mı? İşte Hakan Çalhanoğlu için söyledikleri o çarpıcı yorumlar ve ona taktıkları lakap...

MARWAN NADHİM
Son dakika haberi: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu’na övgüler yağdırdı! Lakabını SABAH Spor’a açıkladılar...

Alman futbol yazarı Raphael Honigstein, Bring The Noise: The Jurgen Klopp Story adlı kitabında, Liverpool'un yardımcı antrenörü Peter Krawietz'e ait şu sözleri yazar: "Futbolda sistemin tek başına hiçbir önemi yok. Antrenörlüğün amacı, futbolu daha anlaşılabilir, sonuca giden bir hale getirmeye çalışmak, bir anlamda şansınızı her türlü yollarla zorlamaktır. Bunu da oyuncularınızı yakından tanımaktan geçer."

Son dakika haberi: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu’na övgüler yağdırdı! Lakabını SABAH Spor’a açıkladılar...

İTALYANLAR ONDAN ÖVGÜYLE BAHSEDİYOR

Ben, Hakan Çalhanoğlu ve hocası Simeone Inzaghi'nin arasındaki uyumu bu cümlelerle çok bağdaştırıyorum. Inzaghi, Hakan'ı kafasındaki oyun planına takımın ana parçalarından biri haline getirdi. İtalyan basınındaki haberleri geniş bir şekilde okuduğumda genellikle ondan övgüyle bahsediliyor ve "Çalhanoğlu, şu anda Avrupa'nın en iyi registası. Modern futbolun istediği profilde bir oyuncu" olarak tanımlıyorlar.

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Son dakika haberi: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu’na övgüler yağdırdı! Lakabını SABAH Spor’a açıkladılar...

İTALYAN GAZETECİLERE, HAKAN ÇALHANOĞLU'NU SORDUK

İtalya'nın en prestijli spor markalarından La Gazzetta Dello Sport yazarları ve editörlerinden Adriano Seu, Matteo Nava ve İtalya'nın en tanınan yüzlerinden Şampiyonlar Ligi sunucusu ve muhabiri Giulia Mizzoni ile Hakan Çalhanoğlu'nu ele aldım. İtalyanların Hakan Çalhanoğlu'nu nasıl gördüğün, oyun tarzını kimlere benzettiklerini sordum. Gelin, Hakan'a bir de İtalyanların gözünden bakalım...

(Fotoğraftakiler ünlü muhabir Giulia Mizzoli ve eski Inter oyuncuları: Gabriel Milito, Clarence Sedorf ve kaleci Julio Cesar.)

Son dakika haberi: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu’na övgüler yağdırdı! Lakabını SABAH Spor’a açıkladılar...

Soru: İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu hakkında ne düşünüyor? Bir lakabı var mı?

"ONU 'CALHA' OLARAK ÇAĞIRIYORUZ"

Giulia Mizzoni: "İtalya'da ben de dahil olmak üzere pek çok kişi Çalhanoğlu'nun Inter'e gelişinden bu yana yaptığı değişimden etkilendi. Performanslarındaki tutarlılık ve artış, Milan'da olduğu zamana kıyasla dikkat çekici bir değişiklik oldu diyebilirim. Biz İtalyanlar onu genelde "Çalha" olarak çağırıyoruz."

Son dakika haberi: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu’na övgüler yağdırdı! Lakabını SABAH Spor’a açıkladılar...

"HAKAN ÇOK ÖNEMLİ BİR SIÇRAMA YAPTI"

Adriano Seu: "Çalhanoğlu'nun şu anda bu rolüyle dünyada ilk 5-6 arasında yer aldığına inanılıyor. Inzaghi'nin kendisine emanet ettiği yeni görev sayesinde son iki yılda kalite anlamında önemli bir sıçrama yaptı. Hareket alanını birkaç metre geriye çekmesine (defansa yakın) rağmen daha fazla olgunlaştı ve oyun kalitesini yükseltmeyi başardı. Artık tam bir orta saha oyuncusu olarak anılıyor. Nerazzurri (Inter) hayranları onu "Calha" diye çağırıyor."

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