Son dakika haberi: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu’na övgüler yağdırdı! Lakabını SABAH Spor’a açıkladılar...

Soru: İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu hakkında ne düşünüyor? Bir lakabı var mı?

"ONU 'CALHA' OLARAK ÇAĞIRIYORUZ"

Giulia Mizzoni: "İtalya'da ben de dahil olmak üzere pek çok kişi Çalhanoğlu'nun Inter'e gelişinden bu yana yaptığı değişimden etkilendi. Performanslarındaki tutarlılık ve artış, Milan'da olduğu zamana kıyasla dikkat çekici bir değişiklik oldu diyebilirim. Biz İtalyanlar onu genelde "Çalha" olarak çağırıyoruz."