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Haberler Galeri Son dakika haberi: Karim Benzema için bomba iddia! Süper Lig devi temasa geçti...
Giriş Tarihi: 24.01.2024 17:31 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 17:32

Son dakika haberi: Karim Benzema için bomba iddia! Süper Lig devi temasa geçti...

Son dakika haberi: Real Madrid'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'a transfer olan Karim Benzema, burada umduğunu bulamadı ayrılma kararı aldı. Henüz yeni adresi netleşmeye Fransız yıldız için bomba bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan'dan ayrılacak olan Benzema için Süper Lig devinin temasa geçeceği yazıldı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Karim Benzema için bomba iddia! Süper Lig devi temasa geçti...

Real Madrid'den ayrılarak Suudi Arabistan'da son şampiyon Al-İttihad'a transfer olan Fransız golcü Karim Benzema, ayrılığa hazırlanıyor.

Son dakika haberi: Karim Benzema için bomba iddia! Süper Lig devi temasa geçti...

Buraya adapte olmakta sıkıntılar yaşadığı ortaya çıkan Benzema'nın ayrılık için kulübüyle görüşeceği yazıldı.

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Son dakika haberi: Karim Benzema için bomba iddia! Süper Lig devi temasa geçti...

Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'da kadro dışı kalan ve bireysel olarak antrenmanlarını yapan Benzema için çok çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Son dakika haberi: Karim Benzema için bomba iddia! Süper Lig devi temasa geçti...

G.SARAY'DAN BOMBA HAMLE: BENZEMA İÇİN TEMASA GEÇİLDİ

İlk hamlesini Genoa'ya kiralık olarak giden Berkan Kutlu'yu geri çağırarak yapan Cimbom'da flşa gelişmeler de yaşanıyor.

Son dakika haberi: Karim Benzema için bomba iddia! Süper Lig devi temasa geçti...

Icardi'den yoksun olduğu süreçlerde sıkıntılar yaşayan Cimbom, yıldız bir golcü hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

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