Giriş Tarihi: 24.01.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
17:32
Son dakika haberi: Karim Benzema için bomba iddia! Süper Lig devi temasa geçti...
Son dakika haberi: Real Madrid'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'a transfer olan Karim Benzema, burada umduğunu bulamadı ayrılma kararı aldı. Henüz yeni adresi netleşmeye Fransız yıldız için bomba bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan'dan ayrılacak olan Benzema için Süper Lig devinin temasa geçeceği yazıldı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...