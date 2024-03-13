Giriş Tarihi: 13.03.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
07:03
Son dakika haberi: Levent Tüzemen, Mert Hakan Yandaş'ı topa tuttu! "Edepsize haddini bildirmezsen..."
Son dakika haberi: SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken; Murat Özbostan moderetörlüğünde Süper Lig'de geride kalan haftanın öne çıkan olaylarını ve şampiyonluk yarışını çarpıcı yorumlarla değerlendirdi. Ayrıca Tüzemen, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için olay sözler sarf etti. İşte tüm detaylar...