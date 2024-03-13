Son dakika haberi: Levent Tüzemen, Mert Hakan Yandaş'ı topa tuttu! "Edepsize haddini bildirmezsen..."

LEVENT TÜZEMEN: YÜZ VERİRSEN ASTARINI İSTER

Edepsize haddini bildirmezsen kabahatini marifet sayarmış. "Hocam dikkatli ol, buradan çıkamazsın valla" diye tehdit eden Mert Hakan'a maalesef hakem Kadir Sağlam, haddini bildiremedi. Mert Hakan da işi edepsizliğe vurup rakip kulübeye çok çirkin hareketlerde bulundu. Mert Hakan'ın davranışının altında kusura bakmasın ama Sayın Başkan Ali Koç'un oyuncusu ile ilgili söylediği şu cümle yatıyor; "Mert Hakan bizim generalimizdir. Oynasa da oynamasa da saha içinde ve saha dışında büyük bir katkısı var."