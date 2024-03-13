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Haberler Galeri Son dakika haberi: Levent Tüzemen, Mert Hakan Yandaş'ı topa tuttu! "Edepsize haddini bildirmezsen..."
Giriş Tarihi: 13.03.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 07:03

Son dakika haberi: Levent Tüzemen, Mert Hakan Yandaş'ı topa tuttu! "Edepsize haddini bildirmezsen..."

Son dakika haberi: SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken; Murat Özbostan moderetörlüğünde Süper Lig'de geride kalan haftanın öne çıkan olaylarını ve şampiyonluk yarışını çarpıcı yorumlarla değerlendirdi. Ayrıca Tüzemen, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için olay sözler sarf etti. İşte tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Levent Tüzemen, Mert Hakan Yandaş’ı topa tuttu! Edepsize haddini bildirmezsen...

Son dakika haberi: SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken; Murat Özbostan moderetörlüğünde Süper Lig'de geride kalan haftanın öne çıkan olaylarını ve şampiyonluk yarışını çarpıcı yorumlarla değerlendirdi. Ayrıca Tüzemen, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için olay sözler sarf etti. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Levent Tüzemen, Mert Hakan Yandaş’ı topa tuttu! Edepsize haddini bildirmezsen...

SABAH Spor yazarları, Süper Lig'de geride kalan haftanın öne çıkan olaylarını ve şampiyonluk yarışını çarpıcı yorumlarla değerlendirdi.

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Son dakika haberi: Levent Tüzemen, Mert Hakan Yandaş’ı topa tuttu! Edepsize haddini bildirmezsen...

SORU: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, futbolu kadar yaptığı hareketlerle de gündemde. Galatasaray cephesi, özellikle hakemi tehdit ettiği iddiasıyla oyuncuya ceza verilmesini istiyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Son dakika haberi: Levent Tüzemen, Mert Hakan Yandaş’ı topa tuttu! Edepsize haddini bildirmezsen...

LEVENT TÜZEMEN: YÜZ VERİRSEN ASTARINI İSTER

Edepsize haddini bildirmezsen kabahatini marifet sayarmış. "Hocam dikkatli ol, buradan çıkamazsın valla" diye tehdit eden Mert Hakan'a maalesef hakem Kadir Sağlam, haddini bildiremedi. Mert Hakan da işi edepsizliğe vurup rakip kulübeye çok çirkin hareketlerde bulundu. Mert Hakan'ın davranışının altında kusura bakmasın ama Sayın Başkan Ali Koç'un oyuncusu ile ilgili söylediği şu cümle yatıyor; "Mert Hakan bizim generalimizdir. Oynasa da oynamasa da saha içinde ve saha dışında büyük bir katkısı var."

Son dakika haberi: Levent Tüzemen, Mert Hakan Yandaş’ı topa tuttu! Edepsize haddini bildirmezsen...

GÜRCAN BİLGİÇ: G.SARAY KENDİ FUTBOLCUSU İÇİN AYNI AÇIKLAMAYI YAPSAYDI...

Bu tip durumlarda 'neden' diye sormak lazım. Mert neden hakemin yanına gitti? Futbol kamuoyu Kadir Sağlam'ın ilk 45 dakikadaki yönetimini 'facia' olarak niteledi. Bizler koltuğumuzdan bunları söyleyeceğiz, sahada ter akıtan takım kaptanı söyleyemeyecek! Küfür yok, hakaret yok ama görüntüde hoş olmayan bir diyalog var. G.SARAY YÖNETİMİ, YARDIMCI HAKEME 'F… OFF' DİYEN FUTBOLCUSU İÇİN BENZER AÇIKLAMAYI YAPSAYDI, bu sözleri de saygıyla karşılardım.

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