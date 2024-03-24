Giriş Tarihi: 24.03.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
09:44
Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den Fenerbahçe için flaş sözler: "Prag maçlarında neredeydiniz?"
Son dakika haberleri: Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan sonra gözler iki kulübe verilecek olan cezalara çevrildi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın gündeme yönelik sorularını yanıtlayan SABAH Spor'un usta kalemlerinden Levent Tüzemen, verilecek cezalar, Süper Kupa'nın ertelenmesi ve Milli Takım'da yaşanan Semih Kılıçsoy kriziyle ilgili çok sert sözler söyledi.