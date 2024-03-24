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Haberler Galeri Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den Fenerbahçe için flaş sözler: "Prag maçlarında neredeydiniz?"
Giriş Tarihi: 24.03.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 09:44

Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den Fenerbahçe için flaş sözler: "Prag maçlarında neredeydiniz?"

Son dakika haberleri: Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan sonra gözler iki kulübe verilecek olan cezalara çevrildi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın gündeme yönelik sorularını yanıtlayan SABAH Spor'un usta kalemlerinden Levent Tüzemen, verilecek cezalar, Süper Kupa'nın ertelenmesi ve Milli Takım'da yaşanan Semih Kılıçsoy kriziyle ilgili çok sert sözler söyledi.

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Fenerbahçe için flaş sözler: Prag maçlarında neredeydiniz?

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar sonrası verilecek olan cezalar ve Süper Kupa'nın ertelenmesi gibi tartışma haline gelen konulara yönelik sorularını Levent Tüzemen'e sordu. Tüzemen, Fenerbahçe, Süper Kupa ve Semih Kılıçsoy krizi üzerine çok çarpıcı cevaplar verdi.

Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Fenerbahçe için flaş sözler: Prag maçlarında neredeydiniz?

SORU: F.Bahçe'nin olağanüstü genel kurul kararında yetki değil konunun tartışılacağı bilgisi SPK'ya bildirilmiş. Yönetim, kongrede, "Ligden çekilin" desteği alırsa uygular mı? Türk futboluna bedeli ne olur?

"ADINI TARİHE LİGDEN DÜŞÜREN BAŞKAN OLARAK GEÇİRMEZ"

F.Bahçe yönetimi, genel kuruldan güven oyu istiyor. F.Bahçe gibi büyük bir camianın ligden çekilmeye sıcak bakacağını düşünmüyorum. Ali Koç ve yönetimi, yetki alsa bile uygulayacaklarına inanmıyorum. F.Bahçe bu ülkenin kilometre taşlarından. Hiçbir yönetim, bedeli ağır olacak harekette bulunamaz. Ali Koç, F.Bahçe tarihine adını ligden çekip küme düşüren başkan olarak yazdırmaz.

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Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Fenerbahçe için flaş sözler: Prag maçlarında neredeydiniz?

Mesela Galatasaray ezeli rakibinin Süper Lig'den çekileceğine inanıyor mu?

F.Bahçe'nin ligden çekilip çekilmeyeceği konusu GSYİAD'ın iftar gecesinde hiç konuşulmadı. Benim oturduğum masada gündeme bile gelmedi. Ama ben G.Saray camiasının da F.Bahçe gibi büyük bir camianın ligden çekilmesini isteyeceğine inanmıyorum.

Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Fenerbahçe için flaş sözler: Prag maçlarında neredeydiniz?

Yıllardan beri iki camia ezeli bir rakip olmalarına rağmen son dönemlerde birbirleri ile ciddi tartışma yaşıyorlar. Bir gazeteci olarak gözlemim, 6 yıllık Ali Koç yönetiminde yaşanan kavgalar, 20 yıllık Aziz Yıldırım yönetiminde bile yaşanmadı. Camianın büyüklerinin devreye girip bu kavgaların bitmesi konusunda adım atmalı.

Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Fenerbahçe için flaş sözler: Prag maçlarında neredeydiniz?

Fenerbahçe, Süper Kupa maçının ertelenmesini bekliyordu. Yazılı bir başvuru yaptı. Galatasaray ise bunu kabul etmedi. Süper Kupa finali olmasaydı o hafta lig vardı. Şimdi yine gereksiz bir tartışma başladı. "Rakibin maçı erteleniyor, bizimki ertelenmiyor" diye. Oysa Olympiakos'un bu hafta maçı var. Ve bir detay daha söyleyeyim, 7 Nisan kararı hem F.Bahçe hem de Galatasaray'ın onayı ile alınmış bir tarih…. Yorumunuz nedir?

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