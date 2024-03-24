Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den Fenerbahçe için flaş sözler: "Prag maçlarında neredeydiniz?"

Fenerbahçe, Süper Kupa maçının ertelenmesini bekliyordu. Yazılı bir başvuru yaptı. Galatasaray ise bunu kabul etmedi. Süper Kupa finali olmasaydı o hafta lig vardı. Şimdi yine gereksiz bir tartışma başladı. "Rakibin maçı erteleniyor, bizimki ertelenmiyor" diye. Oysa Olympiakos'un bu hafta maçı var. Ve bir detay daha söyleyeyim, 7 Nisan kararı hem F.Bahçe hem de Galatasaray'ın onayı ile alınmış bir tarih…. Yorumunuz nedir?