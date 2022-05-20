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Haberler Galeri Son dakika haberi: Manchester City'ye transfer olan Haaland'dan servet değerinde hediye! Harcadığı para dudak uçuklattı...
Giriş Tarihi: 20.05.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 14:41

Son dakika haberi: Manchester City'ye transfer olan Haaland'dan servet değerinde hediye! Harcadığı para dudak uçuklattı...

Son dakika haberi: Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland, transferi resmileşmesine karşın gündemde kalmaya devam ediyor. Bonservisine 75 milyon euro ödenen Norveçli Haaland, Dortmund'dan ayrılmadan önce takım arkadaşları ve kulüp personeline jest yaptı. Haaland'ın aldığı hediyelerin toplam fiyatı dudak uçuklattı.

Son dakika haberi: Manchester City’ye transfer olan Haaland’dan servet değerinde hediye! Harcadığı para dudak uçuklattı...

Son dakika haberi: Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland, transferi resmileşmesine karşın gündemde kalmaya devam ediyor. Bonservisine 75 milyon euro ödenen Norveçli Haaland, Dortmund'dan ayrılmadan önce takım arkadaşları ve kulüp personeline jest yaptı. Haaland'ın aldığı hediyelerin toplam fiyatı dudak uçuklattı.

Son dakika haberi: Manchester City’ye transfer olan Haaland’dan servet değerinde hediye! Harcadığı para dudak uçuklattı...

Kylian Mbappe ile birlikte futbolun yeni süper starı olan Erling Haaland, Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Manchester City'ye transfer olmuştu.

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Son dakika haberi: Manchester City’ye transfer olan Haaland’dan servet değerinde hediye! Harcadığı para dudak uçuklattı...

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, transferin 1 Temmuz'dan itibaren resmileşeceği belirtilmişti. City'nin Norveçli golcü için 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödediği kaydedilmişti.

Son dakika haberi: Manchester City’ye transfer olan Haaland’dan servet değerinde hediye! Harcadığı para dudak uçuklattı...

BOŞLUĞU ADEYEMI İLE DOLDU

Borussia Dortmund Haaland'ın boşluğunu ise Salzburg'tan Karim Adeyemi'yi kadrosuna katarak doldurmuştu.

Son dakika haberi: Manchester City’ye transfer olan Haaland’dan servet değerinde hediye! Harcadığı para dudak uçuklattı...

TAKIM ARKADAŞLARI VE ÇALIŞANLARA BÜYÜK JEST

Manchester City'yle sözleşme imzalayan Haaland, Dortmund'dan ayrılmadan önce takım arkadaşları ve çalışanlara büyük bir jest yaptı.

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