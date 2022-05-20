Son dakika haberi: Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland, transferi resmileşmesine karşın gündemde kalmaya devam ediyor. Bonservisine 75 milyon euro ödenen Norveçli Haaland, Dortmund'dan ayrılmadan önce takım arkadaşları ve kulüp personeline jest yaptı. Haaland'ın aldığı hediyelerin toplam fiyatı dudak uçuklattı.