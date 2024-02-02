SON DAKİKA HABERİ: Podolski'den olay Arda Güler açıklaması: "Real Madrid'e gidişi iyi yönde değil"

"Galatasaray'ın son birkaç yıldaki stratejisine baktığınızda, Fenerbahçe'ye göre çok daha akıllıca yönetiliyor, panik havası yok ve daha sakin bir ortam var. Yönetim anlamında daha iyiler, iyi oyuncular getiriyorlar ve bunu yaparken kupalar kazanıyorlar. Dışarıdan bakan biri olarak, son döneme Fenerbahçe'ye göre daha fazla büyüyorlar ve bu şekilde devam etmeliler."