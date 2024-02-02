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Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 16:52

SON DAKİKA HABERİ: Podolski'den olay Arda Güler açıklaması: "Real Madrid'e gidişi iyi yönde değil"

SON DAKİKA HABERİ: Bir dönemler Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını da giyen Alman yıldız Lukas Podolski, Türk futbolu ve Arda Güler hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da yorumlayan Podolski, Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in kariyeri için dikkat çeken sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Podolski’den olay Arda Güler açıklaması: Real Madrid’e gidişi iyi yönde değil

2015 yılında Galatasaray'da ve 2021 yılında ise Antalyaspor formalarını giyen 38 yaşındaki Alman futbolcu Lukas Podolski kariyerini Polonya'nın Gornik Zabrze kulübünde devam ettiriyor.

SON DAKİKA HABERİ: Podolski’den olay Arda Güler açıklaması: Real Madrid’e gidişi iyi yönde değil

Fanatik gazetesine konuşan Podolski, Türk futbolu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da yorumlayan Alman futbolcu, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için de dikkat çeken sözler söyledi.

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SON DAKİKA HABERİ: Podolski’den olay Arda Güler açıklaması: Real Madrid’e gidişi iyi yönde değil

İşte Lukas Podolski'nin açıklamalarından ön plana çıkanlar şu şekilde:

"GALATASARAY KARAR VERİCİ OLACAK"

"Fenerbahçe, Galatasaray'la çekişmeli bir şampiyonluk yarışı içerisinde. Kimin daha çok puan toplayacağını göreceğiz. Aslan, burada karar verici olacaktır."

SON DAKİKA HABERİ: Podolski’den olay Arda Güler açıklaması: Real Madrid’e gidişi iyi yönde değil

"Galatasaray'ın son birkaç yıldaki stratejisine baktığınızda, Fenerbahçe'ye göre çok daha akıllıca yönetiliyor, panik havası yok ve daha sakin bir ortam var. Yönetim anlamında daha iyiler, iyi oyuncular getiriyorlar ve bunu yaparken kupalar kazanıyorlar. Dışarıdan bakan biri olarak, son döneme Fenerbahçe'ye göre daha fazla büyüyorlar ve bu şekilde devam etmeliler."

SON DAKİKA HABERİ: Podolski’den olay Arda Güler açıklaması: Real Madrid’e gidişi iyi yönde değil

"GALATASARAY AVRUPA'DA FAVORİ"

"Şampiyonlar Ligi performansı, hem onlar hem de Türk futbolu adına çok iyiydi. Dünya basınında birçok haber yapıldı. Önemli bir reklam oldu. Artık Avrupa Ligi'ndeler ve orada güçlü takımlar var. Kupa 1'de dikkat çekici bir performansları vardı ama artık iki ayaklı maçlar oynayacaklar. Her şey olabilir. Normal şartlarda elbette Galatasaray, favoriler arasında."

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