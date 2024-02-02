Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
16:52
SON DAKİKA HABERİ: Podolski'den olay Arda Güler açıklaması: "Real Madrid'e gidişi iyi yönde değil"
SON DAKİKA HABERİ: Bir dönemler Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını da giyen Alman yıldız Lukas Podolski, Türk futbolu ve Arda Güler hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da yorumlayan Podolski, Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in kariyeri için dikkat çeken sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...