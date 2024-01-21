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Haberler Galeri Son dakika haberi: Premier Lig tarihinin en iyi 20 Afrikalı futbolcusu belli oldu! Süper Lig'in yıldızları listeyi yıktı geçti...
Giriş Tarihi: 21.01.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 19:19

Son dakika haberi: Premier Lig tarihinin en iyi 20 Afrikalı futbolcusu belli oldu! Süper Lig'in yıldızları listeyi yıktı geçti...

Son dakika haberi: Futbol otoriterleri tarafından yakından takip edilen dergi olan FourFourTwo, Premier Lig tarihin en iyi Afrikalı futbolcularını açıkladı. 20 dünya yıldızının yer aldığı geniş listede Süper Lig'den tamı tamına 6 futbolcu yer alıyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği Premier Lig'de forma giyinmiş tüm zamanların en iyi 20 Afrikalı futbolcusu ve o listede yer alan Süper Lig futbolcularını haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Premier Lig tarihinin en iyi 20 Afrikalı futbolcusu belli oldu! Süper Lig’in yıldızları listeyi yıktı geçti...

FourFourTwo dergisinin derlediği listeye göre, Premier Lig'de forma giyinmiş tüm zamanların en iyi 20 Afrikalı futbolcusu belli oldu.

İşte o liste...

Son dakika haberi: Premier Lig tarihinin en iyi 20 Afrikalı futbolcusu belli oldu! Süper Lig’in yıldızları listeyi yıktı geçti...

20. Peter Ndlovu

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Son dakika haberi: Premier Lig tarihinin en iyi 20 Afrikalı futbolcusu belli oldu! Süper Lig’in yıldızları listeyi yıktı geçti...

19. Steven Pienaar

Son dakika haberi: Premier Lig tarihinin en iyi 20 Afrikalı futbolcusu belli oldu! Süper Lig’in yıldızları listeyi yıktı geçti...

18. Salomon Kalou

Son dakika haberi: Premier Lig tarihinin en iyi 20 Afrikalı futbolcusu belli oldu! Süper Lig’in yıldızları listeyi yıktı geçti...

17. Tony Yeboah

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