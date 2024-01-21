Giriş Tarihi: 21.01.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
19:19
Son dakika haberi: Premier Lig tarihinin en iyi 20 Afrikalı futbolcusu belli oldu! Süper Lig'in yıldızları listeyi yıktı geçti...
Son dakika haberi: Futbol otoriterleri tarafından yakından takip edilen dergi olan FourFourTwo, Premier Lig tarihin en iyi Afrikalı futbolcularını açıkladı. 20 dünya yıldızının yer aldığı geniş listede Süper Lig'den tamı tamına 6 futbolcu yer alıyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği Premier Lig'de forma giyinmiş tüm zamanların en iyi 20 Afrikalı futbolcusu ve o listede yer alan Süper Lig futbolcularını haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...