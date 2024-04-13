Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid kazandı, taraftarlar çıldırdı! "Arda Güler nerede?"
Giriş Tarihi: 13.04.2024 21:27 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 21:27

Son dakika haberi: Real Madrid kazandı, taraftarlar çıldırdı! "Arda Güler nerede?"

Son dakika haberi: İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda Mallorca ile karşılaştı. Karşılaşmaya Arda Güler'in ilk 11'de başlaması beklenirken, Ancelotti genç yıldızı yine yedek bıraktı. Maçın ilerleyen dakikalarında da Arda'nın oyuna girmemesiyle taraftarlar adeta çıldırdı. Real Madrid'in maçı kazanmasına rağmen, taraftarlar sosyal medyada Carlo Ancelotti'ye ateş püskürdü. İşte tüm detaylar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Real Madrid kazandı, taraftarlar çıldırdı! Arda Güler nerede?

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda Mallorca ile karşılaştı.

Son dakika haberi: Real Madrid kazandı, taraftarlar çıldırdı! Arda Güler nerede?

Karşılaşmaya Arda Güler'in ilk 11'de başlaması beklenirken, Ancelotti genç yıldızı yine yedek bıraktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Real Madrid kazandı, taraftarlar çıldırdı! Arda Güler nerede?

Maçın ilerleyen dakikalarında da Arda'nın oyuna girmemesiyle taraftarlar adeta çıldırdı.

Son dakika haberi: Real Madrid kazandı, taraftarlar çıldırdı! Arda Güler nerede?

Real Madrid'in maçı kazanmasına rağmen, taraftarlar sosyal medyada Carlo Ancelotti'ye ateş püskürdü. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Real Madrid kazandı, taraftarlar çıldırdı! Arda Güler nerede?

BEKLENMEDİK HAMLE

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den beklenmedik bir hamle geldi.

SON DAKİKA