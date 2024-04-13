Giriş Tarihi: 13.04.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
21:27
Son dakika haberi: Real Madrid kazandı, taraftarlar çıldırdı! "Arda Güler nerede?"
Son dakika haberi: İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda Mallorca ile karşılaştı. Karşılaşmaya Arda Güler'in ilk 11'de başlaması beklenirken, Ancelotti genç yıldızı yine yedek bıraktı. Maçın ilerleyen dakikalarında da Arda'nın oyuna girmemesiyle taraftarlar adeta çıldırdı. Real Madrid'in maçı kazanmasına rağmen, taraftarlar sosyal medyada Carlo Ancelotti'ye ateş püskürdü. İşte tüm detaylar...