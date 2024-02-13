Giriş Tarihi: 13.02.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
14:14
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nin favorisi belli oldu! Galatasaray sahayı dar etmişti: İşte o liste...
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Kulüpler düzeyinde dünyanın en prestijli turnuvası olan bu organizasyonun son şampiyonu Manchester City, bu yıl da en büyük favori durumunda. Temsilcimiz Galatasaray'ın ise sahadan sildiği o takım listenin üst sıralarında yer alıyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...