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Haberler Galeri Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nin favorisi belli oldu! Galatasaray sahayı dar etmişti: İşte o liste...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 14:14

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nin favorisi belli oldu! Galatasaray sahayı dar etmişti: İşte o liste...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Kulüpler düzeyinde dünyanın en prestijli turnuvası olan bu organizasyonun son şampiyonu Manchester City, bu yıl da en büyük favori durumunda. Temsilcimiz Galatasaray'ın ise sahadan sildiği o takım listenin üst sıralarında yer alıyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nin favorisi belli oldu! Galatasaray sahayı dar etmişti: İşte o liste...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Opta'nın hazırladığı rapora göre Devler Ligi'ndeki maçlar öncesinde şampiyonluk için favoriler belirlendi.

İşte o liste...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nin favorisi belli oldu! Galatasaray sahayı dar etmişti: İşte o liste...

16 - Kopenhag

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Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nin favorisi belli oldu! Galatasaray sahayı dar etmişti: İşte o liste...

15 - Lazio

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nin favorisi belli oldu! Galatasaray sahayı dar etmişti: İşte o liste...

14 - Napoli

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nin favorisi belli oldu! Galatasaray sahayı dar etmişti: İşte o liste...

13 - Real Sociedad

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